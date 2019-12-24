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      Путина тянет на место преступления

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      Владимир Путин во время поездки на поезде по Крымскому мосту / Getty images

      Российский президент Владимир Путин не отказал себе в удовольствии прокатиться по Крымскому мосту в рельсовом автобусе, таким образом в очередной раз напомнив соотечественникам и миру, что с 2014 года "сакральным смыслом" его царствования стала аннексия Крыма и доказательство, что оккупированный полуостров прекрасно может существовать без всякой связи с материковой Украиной.

      Путин так настойчиво превращает Крым из полуострова в остров, что создается впечатление: он хочет обмануть не только международное право, не только историю, но даже саму географию, саму природу. И, думаю, в этом смысле напоминает древнего персидского монарха, набросившегося с розгами на непокорное море.

      Обратите внимание: Путин прокатился на поезде по Крымскому мосту: как отреагировали в МИД

      Потому что какие бы инфраструктурные проекты не осуществлялись бы в Крыму, географию они не отменят. Да, Крымский мост построен и, вероятно, какое-то время простоит, однако из Центральной России – на поезде ли, на машине ли – в Крым все равно быстрее и проще добираться через Украину, а не через Россию. И географически, и исторически Крымский полуостров всегда был продолжением соседствующих с ним украинских земель. И Путин, кстати, сам себе противоречит, когда, с одной стороны, утверждает, что эти земли никогда не были украинскими, а с другой – отрезает полуостров от соседнего, связанного с ним Перекопом региона – чтобы связать мостом с Кубанью.

      Можно вкладывать средства в инфраструктурные перемены в аэропорту Симферополя – но вот только аннексия Крыма вычеркнула этот аэропорт из списка международных, превратила в воздушную гавань с неопределенным статусом. Крыму нужен был современный аэропорт для того, чтобы принимать туристов со всего мира, а не для того, чтобы рапортовать о новом рейсе из какого-нибудь провинциального российского аэропорта как об огромном достижении.

      И так – во всем. Можно ремонтировать дороги – но только для российских машин и российских грузов. Можно строить порты – но только для российских кораблей. "Потемкинская деревня" размером с полуостров. Нельзя сказать, что сам Путин этого не понимает. Если бы не понимал – обязательно вспомнил бы о Крыме на своей итоговой пресс-конференции, которая всегда становится перечнем важнейших пропагандистских тезисов, предлагаемых россиянам.

      И все же окончательно отказаться от крымского мифа, признать, что "Крымнаш" спустя пять лет после оккупации уже не так приятно щекочет нервы шовинистически настроенной части российского общества, Путин не может – да и никогда не сможет, слишком уж привязан он к своему решению об аннексии, слишком уж сильно тянет его на место преступления.

      Потому он и не смог отказать себе в удовольствии сесть в поезд.

      Источник: Крым.Реалии

      Что известно о поездке Путина поездом через Крымский мост

      23 декабря хозяин Кремля прибыл на Крымский мост, чтобы запустить пассажирское железнодорожное сообщение. Первый поезд на оккупированный полуостров прибыл из родного города Путина – Санкт-Петербурга.

      Кроме того, что Путин поуправлял этим поездом, он еще и в лучших традициях тоталитарных режимов пообщался с рабочими и выслушал руководителей транспортной отрасли региона.

      В Крыму оккупанты, со своей стороны, заявили, что теперь Крымский мост наконец достроили.

      Важно! Переговоры и без того непростые, – Пристайко об отдельных механизмах для оккупированного Крыма

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      Автор: Віталій Портников
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму
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