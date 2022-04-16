"Путінфляція": посол України назвав зростання цін у Європі платою за свободу
16 квітня 2022 , 10:36
Джерело:Андрій Дещиця
Посол України в Польщі Андрій Дещиця пояснив звʼязок між зростанням цін та війною, яку розпочала Росія.
За словами Андрія Дещиці, напередодні Великодня усі почали активно говорити про зростання ціни.
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Усе через те, що у 2022 році інфляція привела до подорожчання, як в Польщі, так і в Україні.
Але це не звичайна інфляція – це путінфляція, бо її джерело саме в Кремлі,
– повідомив Андрій Дещиця.
"Це ціна, яку ми платимо за нашу і вашу свободу. А свобода – це найвища цінність, яку не можна виміряти грошима", – додав ДещицяВажливо! Індекс цін на зернові вже виріс у березні на 17%, до рекордного рівня. Тим часом індекс вартості рослинної олії збільшився на 23% – це також найвищий в історії показник.
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