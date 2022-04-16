"Путінфляція": посол України назвав зростання цін у Європі платою за свободу

Посол України в Польщі Андрій Дещиця пояснив звʼязок між зростанням цін та війною, яку розпочала Росія.

За словами Андрія Дещиці, напередодні Великодня усі почали активно говорити про зростання ціни.

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Усе через те, що у 2022 році інфляція привела до подорожчання, як в Польщі, так і в Україні.

Але це не звичайна інфляція – це путінфляція, бо її джерело саме в Кремлі,

– повідомив Андрій Дещиця.

"Це ціна, яку ми платимо за нашу і вашу свободу. А свобода – це найвища цінність, яку не можна виміряти грошима", – додав Дещиця

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