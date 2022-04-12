Путінізм базується на відвертому маренні та фантазіях

Я попереджав Суркова, що не можна брехати все. Він весело гигикав.

Байки для Путіна

Поет, романтик, імперець Слава довго і талановито морочив голови тугодумам у Кремлі та генералітеті.

Читайте також Кремль звинувачує Суркова в провалі підготовки підґрунтя для війни в Україні

Слухаючи його байки про безпорадну і хтиву Україну, готову розсунути ноги перед залізним членом Кремля, танув і Путін, який теж особливим розумом не відрізняється.

Але, що крутіше брехав Слава, то потужнішим ставав доларовий путінський потік у його кишені. Підключилися генерали ФСБ, які також хотіли поплавати в океанах банкнот.

Нові байки

Навіщо все це я говорю? 100% рішень Путіна засновані на абсолютно хибних даних, складених пройдисвітом Славою та тими генералами, які формували у слабкому мозку Путіна образ України "що чекає на московського солдата".

Зараз годування байками не надто осудного Путіна триває. Вже нове покоління пройдисвітів співає йому про "хімічні заводи під Харковом" (завод знесений ще 2013 року) про "точки У", яких немає, та іншу абракадабру.

Повторюю, 100% військових та політичних рухів путінізму базується на відвертому маренні та фантазіях.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: