Путінська ку*ва: Медведчука біля суду зустріли активісти, тітушки Киви влаштували штовханину

Віктора Медведчука не взяли під варту у справі щодо державної зради. Це викликало фурор серед активістів, які зібралися під стінами суду.

Коли Віктор Медведчук в оточенні своєї свити вийшов із зали Печерського райсуду, почалися сутички. Тітушки стали відтісняти журналістів: дісталося і команді 24 каналу.

Новина дня Суд не взяв Медведчука під варту у справі про держзраду

Тітушки відтісняли журналістів та активістів

Активісти, коли Віктор Медведчук вийшов із приміщення, зустріли його гаслами: "Медведчук – путінська ку*ва" і "Кожного ката чекає розплата". Разом із Медведчуком із зали суду вийшли нардепи від ОПЗЖ. Їх зустріла група хлопців спортивної статури, яка оточила щільним кільцем.

Журналістів, які намагалися підійти ближче до Медведчука, вони почали штовхати. Зокрема відштовхнули знімальну команду 24 каналу з претензією "що ви тут робите".

Сутички біля суду після того, як Медведчука відпустили під домашній арешт

Коли Медведчук сів у авто, його оточив натовп активістів. Людей почав розганяти Ілля Кива: він махав руками, даючи знак водію, щоб проїжджав.

Медведчука відпустили під домашній арешт