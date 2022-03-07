Путін прийшов до влади на крові, без крові цей режим не звалиться. Він становить екзистенційну загрозу не лише найближчим країнам, таким як Україна або Грузія, але й всьому світу.

Звідки взявся Путін

Диктатор, що набирався нахабства та сили з кожним своїм новим успіхом, з кожним новим просуванням, з кожною новою агресією, втратив уявлення про реальність.

Важливо У Путіна не було плану "Б"

22 роки при владі можуть звести з розуму будь-яку людину, навіть саму інтелігентну, інтелектуальну, людину з найдобрішими намірами. Але в цьому випадку ми говоримо не про інтелектуала, не про шляхетну людину. Ми говоримо про хлопця, який спочатку пройшов школу пітерського підворіття, а потім школу "КГБ" (радянська спецслужба – "Комітет державної безпеки" – ред.) . Його уявлення про життя формувалися в вельми специфічних умовах: Петербург 90-х – це те середовище, в якому виросла ця жахлива суміш – гебешного менталітету та бандитського розуміння світу.

Захід не зупинив війну, коли міг

Тому трагічні події, які відбуваються зараз в Україні, мені здавались більш, ніж ймовірними. Цієї трагедії можна було уникнути. 8 років тому можна було підтримати Україну по-справжньому. Санкції, які прийняті сьогодні, 8 років тому зупинили подальшу агресію. Зброя, яку дають зараз, 6 місяців тому, можливо, змусила б Путіна задуматися.

Сьогодні треба усвідомлювати, що Путін не зупиниться.

Він давно перейшов усі межі добра зі зла. Путінська Росія сьогодні – це абсолютне зло, це Мордор, якщо проводити аналогії з книг. Україна бореться не лише за свою незалежність та свободу, а й за весь світ та майбутнє людства.

Ми намагаємося достукатися до тих західних політиків, хто досі не хоче вірити, що третя світова війна вже йде. У цій війні не може бути нічиєю – це не шахи. Це геополітичний покер, у якому Путін кинув свою останню ставку – ядерну зброю. І Захід не має права зараз відступати.

Ризик переростання нинішньої війни у ​​війну, при якій буде використано найруйнівнішу зброю існує. Але проблема в тому, що цей ризик не зменшиться, якщо Захід зараз виявить слабкість. Ба більше, він збільшиться, тому що російський диктатор піде далі.

Закрите небо – головна вимога!

Зараз вирішується питання, яку ціну ми заплатимо за ліквідацію цієї ракової пухлини на тілі людства.

Ця ціна вже страшна. Ця ціна за десятиліття ігнорує загрозу путінського фашизму. Це шлях, вимощений кров'ю невинних людей від Грозного та Алеппо до Харкова та Києва. Але ця ціна може стати набагато більшою.

Ми категорично вимагаємо, щоб Захід, країни НАТО пішли на єдине можливе рішення та закрили небо для путінських стерв'ятників.

І тоді ми подивимося, скільки цих "героїв" підніметься в повітря. Сміливість, яку вони демонструють зараз, розстрілюючи беззахисні міста, може зникнути, коли стане ясно, що їм доведеться негайно розплачуватись власними життями, зустрівши НАТОвську авіацію.

Україна закликає світ вимагати від НАТО закриття неба – дивіться відео:

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