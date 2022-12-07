Путінські еліти – це сміття у світі, вони стануть банкрутами, – Давидюк про арешт Фрідмана

Нещодавно у Росії заарештували Міхаіла Фрідмана. Тепер усі російські олігархи бояться за свою долю.

Спершу вони злякалися, що на них гроші впали, а потім – коли впала відповідальність за ці гроші. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

Варте уваги Підозрілі мандри "Капітана Щемілкіна": як Росія обпливає санкції

Доведеться сплачувати рахунки

На думку політолога, сьогодні російські олігархи дуже переживають за те, що можуть сидіти не у маєтках, а в тюрмах, і доведеться здавати Путіна. Вони розуміють, що це загрожує тим, що доведеться попити "новічка".

Що ж до Фрідмана – є застава, зараз він сидить вдома, але певний час він провів за ґратами. Вони (олігархи – 24 канал) переживають, що він відправиться туди на зовсім, і це стане його найбільшою проблемою,

– каже Давидюк.

Так, вони не вірять, що можна буде корумпувати британських слідчих та суддів. Олігархи готуються до того, що порушили санкції – і Усманов, і Керімов, і Абрамович, і Дерипаска. "Вони витрачали гроші направо і наліво, забувши про обмеження, які були накладені. Зараз вони сидітимуть і дивитимуться на небо в клітинку і згадувати святу прекрасну Україну. Але це нормально. Це треба було зробити раніше", – стверджує політолог.

Молдова підігрує Путіну, арешт Фрідмана у Лондоні, Шольц змінив позицію: дивіться відео

Давидюк зауважив, що зараз в Дубай за 150 тисяч доларів продається яхта російського депутата, який допомагав обходити санкції. В Хорватії яхта Медведчука забрана і буде виставлена на аукціон.

Це демонстрація того, що путінські еліти – це сміття у світі. Від них усі будуть позбуватися – усі партнери, усі банки, усі кредитори. Усі будуть позбуватися від цього імперіалістичного фашистського сміття,

– наголошує політолог.

Давидюк наголошує: це нормально, що світ змусить посібників путінського режиму заплатити й відповісти. Вони неминуче стануть банкрутами.

"Це будуть 90-ті, але навпаки. Якщо тоді вони розбагатіли, то у 20-х – усе втратять. 30 років покористувалися, як казав один український олігарх: "Життя – це супермаркет". Зараз усі російські олігархи прийшли на касу і будуть платити за усе це лакшерне життя, за все "православіє в Монако", а особливо – за кров Бучі, Харкова, Херсона та усіх інших міст", – резюмував Микола Давидюк.