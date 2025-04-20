Путінські слова виявились пустими: Зеленський розповів про загострення на фронті

На фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Слова Володимира Путіна щодо "перемир'я" на Великдень виявилися "пустими".

Про це у неділю, 20 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Він також розповів про ситуацію на фронті з початку доби.

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Що відбувається на фронті

Український президент, за результатами доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на полі бою, розповів, що наразі на фронті фіксують тенденцію збільшення використання важкого озброєння росіянами.

Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 – саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами,

– ідеться у повідомленні.