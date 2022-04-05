Путінський Лавров бреше на рівні гітлерівця Ріббентропа

Деградація так званої "російської держави" не оминула також і її так звану "еліту" – дипломатичний корпус. Російські дипломати стали співучасниками воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Коли міністр закордонних справ Сергій Лавров та його заступники виступали на пресконференції, розповідаючи про те, як українці на очах усього світу розклали мертві тіла, щоб створити потрібну телекартинку, New York Times знайшла ці тіла на супутникових знімках, які були зроблені та викладені ще 21 березня (на картинці один приклад, на сайті NYT їх багато).

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Виправдання путінських холуїв

Я чув із вуст Сергія Лаврова – "ми не займаємось зовнішньою політикою, ми займаємося дипломатією" і це стандартне гасло російських дипломатів.

Мовляв, у Кремлі вирішують, яка зовнішня політика, а ми потім забезпечуємо їй технічний супровід. Але цей ганебний підхід – одна з причин тієї катастрофи, яка спіткала Росію.

Професійний дипломат відмовився б брехати, прикриваючи шалені рішення президента.

Цей підхід ганебний не тому, що вимагає брехати – як ми бачимо, це те, що вбиває Росію. Ці люди, мешканці Бучі, були убиті російськими солдатами на початку окупації.

Ріббентроп як рольова модель

Дивлячись на Лаврова, сам пішов перечитувати біографію Ріббентропа, міністра закордонних справ гітлерівської Німеччини, повішеного в Нюрнберзі.

Ні, я не думаю, що буде "російський Нюрнберг", але паралель із гітлерівським режимом напрошується.

Все ж він був не просто "дипломатом" у лавровському сенсі. Ріббентропу, серед іншого, безпосередньо підпорядковувалася частина територіальних органів на окупованих територіях, де страчували мирних жителів, зокрема, за національними та етнічними ознаками.

Так що, якщо і є порівняння – то тільки з брехні, не з відповідальності.

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