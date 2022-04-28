Путіну бути в Гаазі, якщо раніше його не задушать свої ж

Росію та Путіна без варіантів чекає трибунал. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала заснувати міжнародний трибунал проти військово-політичного керівництва Росії.

Країна-вбивця сама лізе у зашморг

Асамблея називає війну РФ проти України "безпрецедентною атакою на мир, безпеку та міжнародне право".

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Є висока вірогідність того, що Путіна ліквідують його ж прибічники / Фото Getty Images

З кожним днем зашморг довкола м*ск*лів стискається дедалі сильніше. Путіну бути в Гаазі. Звісно, якщо раніше не задушать свої.

Кожний диктатор має пам'ятати – рано чи пізно покарання прийде. Ми на крок ближчі до невідворотного покарання м*ск*лів за їх злочини.

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