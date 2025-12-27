Укр Рус
27 грудня, 20:49
Оновлено - 21:16, 27 грудня

Путіну доповіли про "захоплення" Гуляйполя та Мирнограда: що кажуть у ЦПД

Надія Батюк
Основні тези
  • Російські ЗМІ заявили про "захоплення" Гуляйполя та Мирнограда, але українські війська продовжують бої в цих регіонах.
  • Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко зазначив, що російські заяви про успіхи на фронті є вигаданими і не відповідають реальним подіям.

Російські ЗМІ публікують нібито візит диктатора Володимира Путіна до одного з пунктів командування Росії. Там зазначають, що очільнику Кремля доповіли про "захоплення" Мирнограда Донецької області та Гуляйполя Запорізької області.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на це, передає 24 Канал з посиланням на його заяву.

Чи справді росіяни "захопили" Гуляйполе та Мирноград?

Путіну доповіли про захоплення збройними силами Росії Гуляйполя та Мирнограда. Водночас z-блогери пишуть, що в Гуляйполе ЗСУ направили серйозне підкріплення – підрозділ "Скеля" та підрозділ Тимура і зараз українські бійці зачищають західну частину міста.

За словами Коваленка, росіяни намагаються вигадати чергові успіхи на фронті слідом за брехнею про Купʼянськ. Тільки тепер вони брешуть про Гуляйполе і Мирноград. 

Насправді бої за Гуляйполе і Мирноград досі тривають, жодного контролю в росіян там немає, вони не закріпилися і знищення їх штурмових груп триває у важких боях. Також окупанти захищаються в Купʼянську на околицях. 

Брехня росіян орієнтована на Західний інфопростір виключно. Але, як і у випадку з Купʼянськом, немає нічого спільного з реальними подіями на фронті,
 – заявив Коваленко.

Яка ситуація на фронті: коротко про головне

  • 27 грудня повідомлялося, що полк 425 "Скеля" зайшов у Гуляйполе для зачищення населеного пункту від окупантів, використовуючи дрони та артилерію. Росіяни намагаються змінити хід подій, тиснучи на оборону з різних напрямків, застосовуючи штурмові дії та маневри малими групами.

  • Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері 24 Каналу розповів, що упродовж останніх декількох днів противник доволі сильно збільшив свою вогневу та штурмову активність на Півдні. Кількість ударів дронами-камікадзе та авіаційними бомбами також зростає.

  • Окрім цього, Росія зосередила близько 10 підрозділів біля Мирнограда для спроби прориву оборони після того, як не змогла захопити Покровськ. Проте Україна посилила оборону міста, завдавши ворогу значних втрат.