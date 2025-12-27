Путіну доповіли про "захоплення" Гуляйполя та Мирнограда: що кажуть у ЦПД

Російські ЗМІ публікують нібито візит диктатора Володимира Путіна до одного з пунктів командування Росії. Там зазначають, що очільнику Кремля доповіли про "захоплення" Мирнограда Донецької області та Гуляйполя Запорізької області.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на це, передає 24 Канал з посиланням на його заяву.

Дивіться також Після інциденту з командним пунктом: яка нині ситуація в Гуляйполі та чим загрожує втрата міста

Чи справді росіяни "захопили" Гуляйполе та Мирноград?

Путіну доповіли про захоплення збройними силами Росії Гуляйполя та Мирнограда. Водночас z-блогери пишуть, що в Гуляйполе ЗСУ направили серйозне підкріплення – підрозділ "Скеля" та підрозділ Тимура і зараз українські бійці зачищають західну частину міста.

За словами Коваленка, росіяни намагаються вигадати чергові успіхи на фронті слідом за брехнею про Купʼянськ. Тільки тепер вони брешуть про Гуляйполе і Мирноград.

Насправді бої за Гуляйполе і Мирноград досі тривають, жодного контролю в росіян там немає, вони не закріпилися і знищення їх штурмових груп триває у важких боях. Також окупанти захищаються в Купʼянську на околицях.

Брехня росіян орієнтована на Західний інфопростір виключно. Але, як і у випадку з Купʼянськом, немає нічого спільного з реальними подіями на фронті,

– заявив Коваленко.

Яка ситуація на фронті: коротко про головне