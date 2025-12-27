Путіну доповіли про "захоплення" Гуляйполя та Мирнограда: що кажуть у ЦПД
- Російські ЗМІ заявили про "захоплення" Гуляйполя та Мирнограда, але українські війська продовжують бої в цих регіонах.
- Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко зазначив, що російські заяви про успіхи на фронті є вигаданими і не відповідають реальним подіям.
Російські ЗМІ публікують нібито візит диктатора Володимира Путіна до одного з пунктів командування Росії. Там зазначають, що очільнику Кремля доповіли про "захоплення" Мирнограда Донецької області та Гуляйполя Запорізької області.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на це, передає 24 Канал з посиланням на його заяву.
Дивіться також Після інциденту з командним пунктом: яка нині ситуація в Гуляйполі та чим загрожує втрата міста
Чи справді росіяни "захопили" Гуляйполе та Мирноград?
Путіну доповіли про захоплення збройними силами Росії Гуляйполя та Мирнограда. Водночас z-блогери пишуть, що в Гуляйполе ЗСУ направили серйозне підкріплення – підрозділ "Скеля" та підрозділ Тимура і зараз українські бійці зачищають західну частину міста.
За словами Коваленка, росіяни намагаються вигадати чергові успіхи на фронті слідом за брехнею про Купʼянськ. Тільки тепер вони брешуть про Гуляйполе і Мирноград.
Насправді бої за Гуляйполе і Мирноград досі тривають, жодного контролю в росіян там немає, вони не закріпилися і знищення їх штурмових груп триває у важких боях. Також окупанти захищаються в Купʼянську на околицях.
Брехня росіян орієнтована на Західний інфопростір виключно. Але, як і у випадку з Купʼянськом, немає нічого спільного з реальними подіями на фронті,
– заявив Коваленко.
Яка ситуація на фронті: коротко про головне
27 грудня повідомлялося, що полк 425 "Скеля" зайшов у Гуляйполе для зачищення населеного пункту від окупантів, використовуючи дрони та артилерію. Росіяни намагаються змінити хід подій, тиснучи на оборону з різних напрямків, застосовуючи штурмові дії та маневри малими групами.
Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері 24 Каналу розповів, що упродовж останніх декількох днів противник доволі сильно збільшив свою вогневу та штурмову активність на Півдні. Кількість ударів дронами-камікадзе та авіаційними бомбами також зростає.
Окрім цього, Росія зосередила близько 10 підрозділів біля Мирнограда для спроби прориву оборони після того, як не змогла захопити Покровськ. Проте Україна посилила оборону міста, завдавши ворогу значних втрат.