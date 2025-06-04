Мединський доповів Путіну про перемовини в Стамбулі: головні заяви
- Володимир Мединський доповів Путіну про перемовини з Україною в Стамбулі, які стосувалися припинення вогню та обмінів полоненими.
- Росія готова розпочати обмін полоненими з Україною вже 7 – 9 червня, а також отримала від України список викрадених Росією дітей.
Глава російської делегації на переговорах з українською стороною у Стамбулі Володимир Мединський доповів Володимиру Путіну про хід та результати обговорень останньої зустрічі.
Його доповідь у середу, 4 червня, зокрема, стосувалася розмов щодо припинення вогню та обмінів полоненими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
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Які заяви зробив Мединський
Російський політик, доповідаючи диктатору, повідомив, що Україна під час останніх переговорів у Стамбулі запропонувала розпочати з 30 чи 60-денного перемир'я для підготовки зустрічі лідерів, тобто Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
У відповідь, за його словами, російська делегація передала нашій стороні позицію Володимира Путіна, що зустріч на рівні глав держав з Україною можлива виключно за умови належної підготовки до цього.
Крім вищезгаданого, Володимир Мединський зазначив, що Росія готова розпочати обмін полоненими з Україною вже протягом 7 – 9 червня. Він розповів, що майбутній обмін полоненими пройде у форматі "1200 на 1200".
Також він сказав, що в України можуть перебувати тіла загиблих солдатів Росії, але їх нібито "набагато менше", і Москва готова їх прийняти. Окремо Росія, як каже Мединський, отримала від України список викрадених окупантами дітей.
Росія налагодила з Україною контакт із гуманітарних питань, з інших тем м'яч на боці Києва,
– заявив він.
До слова. речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про початок реалізації домовленостей щодо передачі тіл загиблих українських військових. За її словами, це питання вже опрацьовується на практичному рівні.