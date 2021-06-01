Путіну готують безліч пасток, – Печій про зустріч з Байденом у Женеві

Володимир Путін зустрінеться з Джозефом Байденом вже 16 червня у Женеві. Переговори можуть бути напруженими, адже США та ЄС готують очільнику Кремля багато пасток.

Таку думку висловив журналіст Олексій Печій у своєму відеоблозі "Теории заговора". Він наголосив, що з цих пасток Путіну буде дуже складно виплутатися.

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"Всі останні дії та ЄС і США говорять про те, що на зустрічі з Байденом в Женеві Путіну готують безліч пасток, з яких буде складно виплутатися. І кричати про зраду України ще рано", – зазначив Печій.

Очевидно, Байден почне з потурання Кремлю – можливості добудувати газову трубу. Мовляв, бачиш, які ми – тепер і ти йди назустріч,

– наголосив він.

Кремлю "віддають" Білорусь

Також, за словами журналіста, і ЄС, і США вже вдають, що віддають на відкуп Путіну Лукашенка з усією Білоруссю.

"Захід уже не намагається зробити з батьки адекватного президента. Звичайно, це відкидає білоруський режим в лапи Путіна. І Захід нібито може на це погодиться", – пояснив Печій.

У Мінську 23 травня вимушено посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Захід засудив такі дії режиму Лукашенка.

Водночас Росію поставлять перед виборов в інших питаннях.

Детальніше дивіться у блозі "Теории заговора" за 1 червня: відео