Путіну хоч якось треба показати перемогу, – Клімкін назвав мінімальний сценарій для Кремля

Захід, та й сам кремлівський глава Володимир Путін, розуміють, що план з бліцкригом провалився. Швидко "взяти" Україну не вдалося і навряд чи вдасться.

Мінімальний сценарій для Кремля

Однак Путіну треба показати хоч якусь "перемогу". Про це в ефірі 24 каналу сказав міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін.

Важливо Путін і далі буде досягати своєї мети, – Клімкін

За його словами, російський диктатор намагатиметься захопити якнайбільше нашої території. Кремль також має "план мінімум" у цій війні.

Для Путіна мінімальним сценарієм є те, що він може назвати "Новоросією",

– сказав Клімкін.

Як він пояснив, Путін до 100-річння Радянського Союзу 30 грудня хотів відбудувати "напіврадянський" союз, у який би ввійшли підконтрольні території Росії. Він планував його назвати "Союзною державою".

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