Путіну не допоможе брязкання зброєю: найголовніше з заяви Трюдо у Києві

Джастін Трюдо відвідав Київ у День пам'яті та примирення. Прем'єр Канади сказав, що злочини Росії в Україні посилюють бажання цивілізованого світу домогтися програшу Путіна.

Посадовець зауважив, що російському президенту не допоможе брязкання зброєю. Про це прем'єр сказав 8 травня під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

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Україна бореться за свою землю та за всіх

Джастін Трюдо сказав, що президент Володимир Зеленський надихає їх: "Ви боретеся за свою країну, і за вашу землю, і за всіх нас".

Прем'єр запевнив, що радий бути в Україні та хоче підтвердити свою неухильну підтримку.

"В Канаді ми також святкуємо День матері. Хочу висловити захоплення всіма матерями України, які втратили дітей і тими, які вийшли на передню лінію фронту й борються за своє майбутнє та за майбутнє своїх дітей", – зауважив Трюдо.

Прем'єр пригадав про свій візит у зруйнований російськими окупантами Ірпінь та пояснив, що на власні очі побачив наслідки російської окупації та як українці відбудовують місто.

Канада підтримуватиме Україну

Канада продовжує бути з Україною,

– запевнив прем'єр Канади.

Він пояснив, що країна прийняла тисячі українців і буде це робити далі. Додав, що за останні роки канадські військові навчили понад 30 тисяч українських солдатів і далі допомагатимуть. Джастін Трюдо пообіцяв, що Канада:

надаватиме все, що необхідно, та фінансуватиме зусилля із розмінування;

вже надала 25 мільйонів доларів міжнародній продовольчій програмі;

зніматиме торгові тарифи на імпорт, що надходитиме з України наступні роки;

розробляє нові санкції проти олігархів та близьких до режиму Путіна людей;

надаватиме військове обладнання.

Канада стоятиме поруч з Україною

Прем'єр Канади сказав, що Володимир Путін несе відповідальність за свої огидні воєнні злочини, і Канада продовжуватиме підтримувати Україну в цій війні з Росією.

Ми будемо стояти пліч-о-пліч із вами в цій красивій столиці, яка наповнена світлом, культурою та історією. Ми залишатимемося поруч із вами на роки, десятиліття та століття задля боротьби з тиранією, і Путін та його поплічники побачать, що Україна переможе,

– наголосив Джастін Трюдо.

Також додав, що у Києві відкрили канадське посольство.

Путін сильно прорахувався та помилився

Жодне брязкання Путіна зброєю не може завадити тому, щоб "Велика сімка" і всі цивілізовані країни стояли поруч з Україною проти незаконного і нерозумного вторгнення в Україну. Всі ті звірства, які були скоєні в Маріуполі, Бучі та інших містах, лише посилюють наше бажання забезпечити те, щоб Путін програв цю війну,

– запевнив Трюдо.

Також він відзначив, що Володимир Путін сильно прорахувався у тому, наскільки потужно і рішуче український народ боронитиме свою землю. Очільник Кремля недооцінив не лише рішучість, а й здатність країн усього світу стати поруч з Україною, щоб дати відсіч агресії Росії.

"Ми будемо продовжувати діяти так само стільки, скільки це буде потрібно, і там, де потрібно, щоб увесь світ і вся Росія зрозуміли, наскільки Путін помилився", – пообіцяв прем'єр Канади.

Путін зганьбив пам'ять мільйонів тих, хто загинув, щоб побороти фашизм

"Сьогодні (мовиться про 8 травня – 24 канал) ми святкуємо День перемоги в Європі, коли десятки років тому солдати з країн-союзників, з України та Росії стояли пліч-о-пліч і побороли фашизм. А те, що сьогодні робить Володимир Путін, ці останні тижні зганьбили світлу пам'ять тих мільйонів, і росіян у тому числі, які віддали своє життя в ім'я свободи та побороли фашизм", – пояснив Трюдо.

Додав також, що саме це залишить по собі Путін у Європі. Підсумував, що Канада демонструватиме підтримку та діятиме солідарно з Україною проти Путіна та його дій в нашій державі.

Брифінг Зеленського та Трюдо, прем'єра Канади: дивіться відео

Коротко про візит прем'єра Канади в Україну

Джастін Трюдо відвідав Україну 8 травня – у День пам'яті та примирення. Вранці політик вирушив у місто Ірпінь. Мер міста Олександр Маркушин розповів, що очільник Канади був шокований тим, в якому стані зараз місто. Трюдо на власні очі побачив все жахіття, яке вчинили з містом російські окупанти. Найбільше враження на нього справило те, що ворог атакував саме цивільні об'єкти.

Крім цього, Трюдо був присутнім під час відновлення роботи представництва Канади у Києві. Він особисто підіймав стяг з кленовим листком.

Політик також зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони дали спільну пресконференцію.

Під час неї Володимир Зеленський зауважив, – щорічно Канада виділятиме нам 1,5 мільярда доларів. Частину грошей Україна вже отримала.

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