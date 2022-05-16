Путіну не потрібні рішення, щоб рятувати обличчя, – Кулеба про заяви Макрона

Деякі європейські політики занадто зацікавлені тому, щоб "зберегти обличчя Путіну". Тож вони шукають різні рішення, які пропонують українській владі, щоб Росія могла вийти з цієї війни.

Одним з таких політиків став президент Франції Еммануель Макрон. Під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, він запропонував, щоб Україна пішла на поступки щодо суверенітету, заради "збереження обличчя Путіна".

Детальніше Ми не повинні шукати вихід для Росії, Макрон даремно це робить, – Зеленський

Такі неприйнятні "пропозиції" викликають подив в українських дипломатів. Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну такі рішення не потрібні, і він навіть не намагається їх шукати.

Однією з причин цієї війни було те, що всі завжди намагалися запропонувати Путіну рішення, яке збереже йому обличчя. Коли Путін розпочав цю війну, він послав чіткий меседж: мені не потрібні рішення, які рятують обличчя. Я готовий переступати межі, чинити військові злочини, щоб досягти своїх політичних цілей,

– заявив Дмитро Кулеба.

Тож очільника українського МЗС більше дивує, що ще має статися, щоб світ зрозумів справжні наміри російської влади. І що словам начальника Кремля не варто вірити. Як приклад він наводить той факт, що за декілька днів до війни що Путін, що його посіпака Сергій Лавров, який в Росії керує тамтешнім МЗС, розповідали, що Росія не планує нападати на Україну. Але продовжували підтягувати свої війська до українських кордонів. І збрехали, коли заявили, що відводять війська, хоча супутникові знімки показували, що війська залишаються на попередніх позиціях.

"Я вражений, коли сьогодні знову чую, що для Путіна потрібно знайти рішення, які збережуть обличчя. Моє запитання до цих людей: що ще має статися, щоб ви зрозуміли, що Путіну не потрібні рішення, які рятують обличчя? Що він вас не поважає, коли ви пропонуєте йому такі рішення? Путін відверто збрехав Макрону, що не нападатиме на Україну. Лавров це публічно говорив усім. Тобто, Росія принизила всіх, хто намагався запобігти війні. Коли ті самі люди знову кажуть, що ми не повинні принижувати Росію, я не розумію", – заявив Дмитро Кулеба.

Відтак Україна не планує йти на поступки у війні з Росією. Але потребує допомоги партнерів.

"Російську військову машину треба зупинити. Ми, українці, найбільше вкладаємо в ці зусилля, тому що жертвуємо своїми життями та руйнуємо їх на своїй землі. Інші країни можуть допомогти нам, постачаючи нам зброю та вводячи санкції, щоб не дати російському ОПК замінити знищене важке озброєння новим власного виробництва", – заявив український дипломат.

Дмитро Кулеба назвав три елементи, які допоможуть досягнути успіху у війні проти Росії: українське вміння тримати удар, характер та бойова сила; поповнення необхідної зброї; санкції проти Росії.