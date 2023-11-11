Путіну в Ростові показали "військову" машину, яку виробник позиціює як мисливсько-фермерську

Владімір Путін відвідав штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Кремль заявив, що він ознайомився з новими зразками військової техніки.

Аналітики зазначають, що такими вчинками Путін, ймовірно, намагається представити себе "лідером воєнного часу" напередодні майбутніх президентських виборів. Вони заплановані на березень 2024 року.

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Що відомо про візит Путіна в штаб

Російські пропагандисти показали кадри, на яких Шойгу та Герасимов показують Путіну всюдихід Desertcross 1000-3. Видання Meduza, яке в Росії є іноагентом, написало, що диктатору показали техніку для патрулювання, розвідки, рейдових, пошуково-рятувальних операцій, а також для транспортування техніки в складних дорожніх умовах.

Згідно зі стендом, Росія вже скерувала на війну в Україні 537 машин Desertcross 1000-3. Ба більше, Кремль планує придбати ще 1590 машин Desertcross у грудні 2023 року та в першому кварталі 2024 року.

За даними журналістів Meduza, Desertcross виробляє зареєстрований у США бренд Aodes, який має штаб-квартиру в Китаї. Бренд зазначає, що це транспортні засоби для мисливців, фермерів і працівників лісового господарства.

Російські мілблогери постійно скаржаться на брак військової техніки на Херсонському напрямку, і, можливо, Путін намагається зацікавити російських військових, які воюють на цьому напрямку, надаючи їм мисливську та сільськогосподарську техніку, а не спеціальну військову техніку,

– заявили аналітики.

В ISW зазначили, що відомий російський мілблогер, наприклад, написав, що міноборони Росії надасть російським військовослужбовцям легку фронтову техніку.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що візит Путіна у штаб 10 листопада став п'ятим. Попередній раз він там бував 20 жовтня, перед цим – у грудні 2022 року.

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