"Путіну прищемили носа": над главою Кремля сміються через ситуацію з кораблями у Босфорі

Напередодні Туреччина не дозволила російським військовим кораблям пройти протоку Босфор. Тож окупантам довелося повертатися назад додому. Це викликало нову хвилю глузувань з Кремля.

Так, Владімір Путін став героєм карикатур через невдалу спробу російських кораблів перейти Босфор. Художник-ілюстратор "Радіо Свобода" з Азербайджану Гюндуз Агаєв створив одразу два шаржі на цю тему.

До теми З Середземного моря накивали п'ятами військові кораблі Росії: Стамбул не дозволив пройти Босфор

"Босфорські кліщі"

На одній з карикатур Путін тоне у воді. Його ніс прищемили велетенські "Босфорські кліщі". До речі, саме таку назву ілюстрації дав автор.



Босфорські кліщі / Карикатура Гюндуз Агаєв

На іншій карикатурі російський диктатор тисне руку президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Обидва стоять у воді. Путін підштовхує свої кораблі, однак в Ердогана в руках табличка "Закрито".



Ердоган не пропустив російські кораблі через Босфор / Карикатура Гюндуз Агаєв

Читайте також Лише "добра воля Києва": у Росії зробили цинічну заяву про готовність до переговорів з Україною

Російські кораблі не пропустили через Босфор: що відомо