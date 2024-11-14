Путін віддав лише один наказ: яких результатів прагне досягти диктатор на Курщині

Активізувались бої у Курській області. Російська техніка та військові рухаються у напрямку позицій ЗСУ. Відомо, що їхньою метою є витіснити українські сили за межі російського кордону до інавгурації Дональда Трампа.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що війська Північної Кореї також беруть участь у боях на Курщині. Він підкреслив, що поки мовиться про невелику кількість цієї армії.

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Військові потужності росіян

Роман Світан зауважив, що війська КНДР переважно залучають до боїв у складі морської піхоти Росії.

Я б не сказав, що вони (військовослужбовці Північної Кореї – 24 Канал) підсилили російські підрозділи. Є недоліки в управлінні та недостатня підготовка бійців,

– сказав він.

На думку військового експерта, північнокорейці погіршили спроможності росіяни на полі бою.

Військове командування країни-агресорки мало на меті взяти в оточення ЗСУ на Курському напрямку, однак отримали серйозну відсіч, зазнавши значних втрат техніки та особового складу. Було чимало загиблих саме північнокорейських солдатів.

Важливо! У Сеулі підтвердили участь північнокорейських військ у війні на боці Росії, зазначивши, що вони перемістилися в Курську область. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, військові КНДР вже беруть участь у бойових діях, хоча ані Москва, ані Пхеньян це офіційно не визнають.

Завдання російських військ

Світан підкреслив, що Владімір Путін поставив перед своєю армією завдання витіснити Збройні Сили України за межі Курської області. За планом кремлівського диктатора це має відбутись до 20 січня 2025 року, тобто до інавгурації Дональда Трампа.

Путін одразу після інавгурації Трампа намагатиметься заморозити бойові дії. Йому це дуже важливо, адже у Росії нестача резервів. Окупантам складно організовувати стратегічні наступальні дії. Навіть оперативний прорив, який розпочався на початку 2024 року з Очеретяного на Покровськ не можуть успішно завершити,

– зауважив військовий експерт.

На його думку, російським військам не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини, тому це стане ще одним провальним планом кремлівського диктатора.