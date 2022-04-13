"Путіну вже немає сенсу перебирати": що можуть зробити з Медведчуком у Росії

Віктор Медведчук перебував у політиці приблизно 25 років і мав величезний негативний вплив на європейські перспективи. Всі його появи на владних посадах призводили до згортання євроатлантичних процесів.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Сергій Лещенко. Він зазначив, що Медведчук був для Росії важливим агентом впливу.

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"Але останні роки він дерибанив гроші, які виділили на проєкти, що мали готувати п'яту колону й ґрунт для поглинання України Росією. У Медведчука з'являлися яхти за сотні мільйонів доларів, палаци, приватні літаки, бізнеси в Росії", – сказав Лещенко.

Треба знайти винного

За словами журналіста, Медведчук є одним з відповідальних за "українську весну", яка не відбулася. Тепер до нього питання від росіян – куди пішли гроші. Тому для Медведчука, як зазначив Лещенко, краще сидіти у в'язниці України 15 років, ніж в Росії бути "припертим до стіни".

Путіну вже немає чого перебирати. Йому треба пояснити росіянам, чому вбили 20 тисяч солдатів, чому економіка летить в прірву. Це через те, що їх ввели в оману, зокрема й Медведчук,

– заявив Лещенко.

Сергій Лещенко про Віктора Медведчука: дивіться відео