Путіну залишилося недовго, але пам'ять про його злочини житиме довше, ніж він

Російська влада хоче переписати українські підручники історії. Днями голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив своїм підлеглим проаналізувати наші підручники та пошукати в них антиросійські тези.

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Бастрикін доручив слідчим у взаємодії з "фахівцями-істориками" (ну, зрозуміло, з якими) вивчити цю інформацію та дати правову оцінку зазначеним фактам у межах розслідування кримінальних справ, що перебувають у провадженні.

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На його думку, необхідно дати оцінку, чи націлює дітей інформація у цих підручниках на ненависть до росіян та російської мови, пише російський сайт.

Ви знаєте, я відкрию невеликий секрет – на ненависть до росіян українців націлюють не шкільні підручники, ні! На ненависть до росіян українців націлюють, ви не повірите, самі росіяни, які бомбять наші міста та вбивають наше цивільне населення. Ми це бачимо на власні очі і, як ви розумієте, жодні підручники цього ніяк скасувати не зможуть.

У Радянському Союзі також були підручники. Якщо пам'ятаєте, вони там вчили вірити в комунізм, і за ними загалом навчалися всі жителі СРСР. Але якось це не врятувало СРСР від розвалу. І зараз, навіть якщо ви раптом надрукуєте для українців якісь свої підручники і навіть їх розішлете у всі українські школи, це ж ніяк не скасує того факту, що ви розбомбили Харків, знищили Маріуполь, занапастили тисячі невинних громадян України. Ми ж ніколи цього не забудемо і не пробачимо. І жодні підручники цього ніколи не змінять.

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Бастрикін – старий маразматик, який читає текст з екрану комп'ютера через лупу. Так, це не жарт, це справжній факт. І ось ці люди ще наші підручники критикують.

Так от, Бастрикіну та Путіну залишилося недовго, ну, чисто фізично. Це люди похилого віку, яким по 70 років, і вони не житимуть вічно. І, повірте, пам'ять про те, що вони зробили, буде жити довше, ніж вони. І цю пам'ять ніяк не можна стерти чи скасувати. Які б підручники вони нині не написали, ці підручники їх не переживуть.

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Це все піде в минуле разом із ними, а пам'ять залишиться, бо вона тут, вона не в підручниках. Ви не зможете ніяк викреслити, скасувати те, що ми бачили на власні очі, те, що ми пережили особисто.

І ви можете не сумніватися – ми вже точно не дамо нашим співгромадянам це все забути. Ми про це напишемо тисячі книг. І підручники напишемо, і фільми знімемо, і відеоблоги знімемо, і розмістимо сотні тисяч публікацій в інтернеті.

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І ви не зможете заборонити весь інтернет, ви не зможете знайти, спалити, заборонити всі ці книги, навіть якщо ви намагатиметеся це зробити. Тому що правду неможливо заборонити, її неможливо викреслити.

Неможливо викреслити факти, що трапилися з усіма нами. Ми їх ніколи не забудемо. І ми зробимо все, щоб ця інформація про те, що зробили росіяни, поширювалася якнайширше, по всьому світу, не в підручниках, а скрізь, де взагалі це тільки можливо.

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