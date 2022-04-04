Путіну на заваді Маріуполь, – військовий експерт про ситуацію із сухопутним коридором окупантів

4 квітня 2022 , 15:47
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Якщо ми подивимось на карти захоплених територій, то побачимо, що у росіян вже є сухопутний коридор, який з'єднує Крим та Донбас. Єдине, що у них на заваді – Маріуполь.

Про це розповів військовий експерт Ігор Козій, у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що ЗСУ намагаються вирішити цю проблему на користь України.

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Експерт зазначає, що окупанти не зважають на правила ведення війни і б'ють з усього, що у них є. В Україні вони вже використовували:

  •  фосфорні бомби;
  •  касетні бомби;
  •  вогнепальну зброю по цивільних;
  •  вакуумні боєголовки;
  •  фугасні авіаційні бомби.

Варто розуміти, що Росія не відмовилась від бажання утримувати сухопутний коридор Крим-Донбас, але ці всі "успіхи" можуть зійти нанівець, якщо наші контрнаступальні дії будуть виходити за межі Херсонської та Миколаївської областей, розповідає Козій.

Яка ситуація на різних ділянках фронту: дивіться відео


 

Автор: Олена Кандяк