Путіну на заваді Маріуполь, – військовий експерт про ситуацію із сухопутним коридором окупантів
Якщо ми подивимось на карти захоплених територій, то побачимо, що у росіян вже є сухопутний коридор, який з'єднує Крим та Донбас. Єдине, що у них на заваді – Маріуполь.
Про це розповів військовий експерт Ігор Козій, у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що ЗСУ намагаються вирішити цю проблему на користь України.
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Експерт зазначає, що окупанти не зважають на правила ведення війни і б'ють з усього, що у них є. В Україні вони вже використовували:
- фосфорні бомби;
- касетні бомби;
- вогнепальну зброю по цивільних;
- вакуумні боєголовки;
- фугасні авіаційні бомби.
Варто розуміти, що Росія не відмовилась від бажання утримувати сухопутний коридор Крим-Донбас, але ці всі "успіхи" можуть зійти нанівець, якщо наші контрнаступальні дії будуть виходити за межі Херсонської та Миколаївської областей, розповідає Козій.
Яка ситуація на різних ділянках фронту: дивіться відео