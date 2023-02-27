Агресивні підлітки з ПВК "Редан" планували бійку у Львові: поліція швидко відреагувала

27 лютого 2023, 19:26
Читать новость на русском

Представники руху ПВК "Редан"намагались влаштувати масштабну бійку у центрі Львова. Агресивно налаштовані підлітки зібрались біля відомого торгового центру.

Прихильники руху почали збиратись біля ТЦ "Форум", що фактично у центрі міста близько 17 вечора. Очевидці повідомили, що на місці подій було кілька екіпажів поліції.

До теми "Флешмоб російських вбивць": поліція затримала у Харкові підлітків-прихильників ПВК "Редан"

У коментарі 24 Каналу речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що поліція завадила підліткам організувати бійку. 

У Львові помітили підлітків, які підтримують рух ПВК "Редан" / Фото Ігор Зінкевич

Біля Форуму підлітки намагались влаштувати бійку: відео 

Підлітків розігнали екіпажі поліції: відео 

Що відомо про рух ПВК "Редан"

Угруповання складається з прихильників аніме. Молоді люди носять футболки із зображенням павуків і цифру 4 (відсилка до аніме Hunter x Hunter). Представники субкультури називають себе неформалами. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Однак стверджують, що назва ПВК – це жарт. Учасники руху не асоціюють себе з приватною військовою компанією.

ПВК "Редан" в Україні

  • 27 лютого, в Україні почали масово популяризувати молодіжний рух ПВК "Редан". У соцмережах поширюють дедалі більше роликів про рух.
  • А у телеграм-каналах з'являються групи, де обговорюють наративи цією субкультури, а також закликають підлітків до бійок. 
  • Попередньо такі сутички стались в Полтаві, Дніпрі, Харкові та Івано-Франківську.
  • Рух ПВК "Редан" виник й активно діє в Росії. Суть у тому, що підлітки збираються великими групами й в громадських місцях влаштовують бійки між представниками двох субкультур.

Автор: Анастасія Лукашевська