Агресивні підлітки з ПВК "Редан" планували бійку у Львові: поліція швидко відреагувала

Представники руху ПВК "Редан"намагались влаштувати масштабну бійку у центрі Львова. Агресивно налаштовані підлітки зібрались біля відомого торгового центру.

Прихильники руху почали збиратись біля ТЦ "Форум", що фактично у центрі міста близько 17 вечора. Очевидці повідомили, що на місці подій було кілька екіпажів поліції.

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У коментарі 24 Каналу речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що поліція завадила підліткам організувати бійку.

У Львові помітили підлітків, які підтримують рух ПВК "Редан" / Фото Ігор Зінкевич

Біля Форуму підлітки намагались влаштувати бійку: відео

Підлітків розігнали екіпажі поліції: відео

Що відомо про рух ПВК "Редан" Угруповання складається з прихильників аніме. Молоді люди носять футболки із зображенням павуків і цифру 4 (відсилка до аніме Hunter x Hunter). Представники субкультури називають себе неформалами. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Однак стверджують, що назва ПВК – це жарт. Учасники руху не асоціюють себе з приватною військовою компанією.

ПВК "Редан" в Україні