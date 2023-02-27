Агресивні підлітки з ПВК "Редан" планували бійку у Львові: поліція швидко відреагувала
Представники руху ПВК "Редан"намагались влаштувати масштабну бійку у центрі Львова. Агресивно налаштовані підлітки зібрались біля відомого торгового центру.
Прихильники руху почали збиратись біля ТЦ "Форум", що фактично у центрі міста близько 17 вечора. Очевидці повідомили, що на місці подій було кілька екіпажів поліції.
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У коментарі 24 Каналу речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що поліція завадила підліткам організувати бійку.
Біля Форуму підлітки намагались влаштувати бійку: відео
Підлітків розігнали екіпажі поліції: відео
Що відомо про рух ПВК "Редан"Угруповання складається з прихильників аніме. Молоді люди носять футболки із зображенням павуків і цифру 4 (відсилка до аніме Hunter x Hunter). Представники субкультури називають себе неформалами. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Однак стверджують, що назва ПВК – це жарт. Учасники руху не асоціюють себе з приватною військовою компанією.
ПВК "Редан" в Україні
- 27 лютого, в Україні почали масово популяризувати молодіжний рух ПВК "Редан". У соцмережах поширюють дедалі більше роликів про рух.
- А у телеграм-каналах з'являються групи, де обговорюють наративи цією субкультури, а також закликають підлітків до бійок.
- Попередньо такі сутички стались в Полтаві, Дніпрі, Харкові та Івано-Франківську.
- Рух ПВК "Редан" виник й активно діє в Росії. Суть у тому, що підлітки збираються великими групами й в громадських місцях влаштовують бійки між представниками двох субкультур.