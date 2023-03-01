Не обійшлось без спецслужб Росії, – поліція про виникнення руху "Редан" в Україні

Українській правоохоронці пояснили, як з'явився небезпечний рух ПВК "Редан" в Україні. Адже зародився він на території країни-агресора.

Заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції України Ярослав Шанько заявив у ефірі телемарафону, що відбувся штучний розвиток цієї субкультури. Також посадовець пояснив, хто за цим стоїть.

Зауважте Що відомо про ПВК "Редан": ця молодіжна субкультура вже дійшла до України

Як "Редан" з'явився в Україні

Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні,

– заявив Ярослав Шанько.

За його словами, доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами відбувся 22 лютого в Москві. Тоді загинуло двоє підлітків.

"Саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель провокації правопорушень на території України", – заявив правоохоронець.

Заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції України пояснив, що:

російським спецслужбам допомагають адміністратори груп та каналів, які намагаються спровокувати конфлікти та втягнути дітей у правопорушення;

станом на ранок 1 березня відбулось 41 зібрання молоді в різних регіонах України. Та поліція спрацювала й не допустила сутичок.

Ба більше, правоохоронці запросили у відділок майже 800 осіб, з них більшість – неповнолітні. З ними поліцейські провели профілактичні бесіди.

"Редан" раніше називався ПВК "Вагнера"

Виконуючий обов'язки керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов розповів в ефірі телемарафону, що приставка "приватна військова компанія" на телеграм-каналах з'явилась нещодавно.

Цей канал "Редан", який ми знайшли, він раніше називався ПВК група "Вагнер". Чи це може бути хайп, чи збіг, як ви думаєте,

– заявив Шаповалов.

Він зауважив, що цю тему "розганяють" росіяни. Ба більше, навіть пропагандист Соловйов присвятив чи не пів години ефіру для цієї історії та щоб показати, мовляв, "жодного" стосунку спецслужби Росії до цього не мають.

"Тобто зрозуміло, що це абсолютно підхоплена спецслужбами Росії акція. Це та історія, коли контент дуже гарно заходить в соціальні мережі, а його виробництво майже нічого не коштує", – розповів виконуючий обов'язки керівника ЦПД.

За його словами, у росіян є мережі координованої неавтентичної поведінки – це зброя в інформаційному просторі, яку вороги використовують як "Шахіди" чи будь-яку іншу зброю.

"Та мова не йде про фабрики тролів чи про щось дуже примітивне. Це система, яку використовує штучний інтелект і яка може вмикатись дуже швидко в таких історіях, які виникають достатньо органічно. Адже для молоді притаманні субкультури… Але саме через штучність розгону, яку впроваджують російські спецслужби, ці випадки можуть набувати такої величезної активності та реакції", – заявив Андрій Шаповалов.

Він додав, що саме за це потрібно покарати російських пропагандистів.

Що відомо про ПВК "Редан"

Молодіжна субкультура ПВК "Редан" виникла в Росії та поширилась в Україні. Вони носять футболки із зображенням павуків і цифру 4. Це відсилка до аніме Hunter x Hunter.

Також учасники руху заявляють, що виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Окрім того, вони є прихильниками насильства та намагаються влаштувати масові бійки проти іншого руху на вулицях міст.

В Україні правоохоронці запобігли таким бійкам у Львові, Харкові, Одесі, Києві, Луцьку, Вінниці. На щастя, наша поліція не допустила насильства, з підлітками та їхніми батьками провели бесіди.