Африка чи новий наступ на Москву: Романова припустила, до чого готується Пригожин в Білорусі

Після тривалого затишшя в Білорусь заїхало кілька тисяч вагнерівців. Попри очікування, що на пригожинських найманців чекає розформування, вони цілком спроможні сконцентрувати на території Білорусі досить значні сили.

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. На її думку, Владімір Путін не зможе знищити політичний капітал Євгенія Пригожина, перемістивши його в Білорусь.

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Пригожин збирає велику армію

Починаючи з минулого тижня в Білорусь почали прибувати великі колони бойовиків ПВК "Вагнера". Припускають, що вони прямують до військової частини в селі Цель, що розташована за 80 кілометрів від Мінська.

За словами активістки, в марші на Москву було залучено близько 8 тисяч військових. Хоча ватажок "Вагнера" заявляв про 25 тисяч своїх прихильників, а також додавав, що відпустив 32 тисячі своїх найманців з кримінальним минулим після 6 місяців війни.

“Ці дані є, звичайно, перебільшеними, але можна припускати, що Пригожин все ще може зібрати близько 30 тисяч своїх прихильників. Це доволі серйозна цифра, і не можна виключати, що з таким військом Пригожин знову не піде на Москву або попередньо не захопить Мінськ”, – переконана Романова.

Мета "Вагнера" у Білорусі

За повідомленням ГУР, частина бойовиків ПВК "Вагнер" тренуватиме російських та білоруських солдатів, які проходитимуть підготовку. Інша ж частина найманців використовуватиметься для диверсій на кордоні з Польщею та Литвою.

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Втім, Романова сумнівається, що тренування військових може бути справжньою причиною перекидання бойовиків ПВК. Так само малоймовірно, що Білорусь стане перевалочним пунктом "Вагнера" на шляху до Африки.

Не варто забувати, що Пригожин або подібні йому персонажі так чи інакше є військовими злочинцями. Але, якщо в Росії розпочнеться збройна боротьба за владу, це буде вигідно перш за все Україні.

"Політичний капітал Пригожина, його підтримка в армії та серед населення нікуди не дінуться. Можна лише гадати, для чого "Вагнер" збирає свої сили в кулак. Але те, що це формування ще зіграє свою роль в розвитку російської історії, ми точно зможемо побачити у найближчий час", – сказала журналістка.

Ольга Романова про мету Пригожина в Білорусі: дивіться відео

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