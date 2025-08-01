З початку повномасштабного вторгнення бойовики ПВК "Вагнер" діяли в тісній координації з регулярними російськими військами. Вони "відзначилися" своєю участю у захопленні Бахмута.

Організація "Вагнера" раніше діяла вздовж значної частини лінії фронту Росії проти України, залучивши майже 50 000 ув'язнених з російських в'язниць. Втім, протягом 2023 року "Вагнер" швидко перетворився з довіреного допоміжного підрозділу міноборони Росії на одну з основних загроз безпеці режиму. 23 червня 2023 року група "вагнерівців" на чолі із засновником ПВК Євгеном Пригожиним вчинили заколот, який зазнав невдачі, передає 24 Канал.

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Що сталося з "вагнерівцями", які воювали в Україні?

У британській розвідці зазначають, що відтоді міноборони Росії прагне централізувати контроль над розгортанням своїх сил за кордоном, зменшуючи потенційну загрозу з боку незалежних приватних військових компаній, і водночас формалізуючи безпекові відносини з партнерами.

У червні 2025 року "Африканський корпус" міноборони Росії повністю замінив підрозділи ПВК "Вагнер" у Малі. Ймовірно, наразі в Малі перебувають близько 2 000 військовослужбовців "Африканського корпусу", у той час як раніше чисельність контингенту «Вагнера» становила близько 2 500 осіб.

"Африканський корпус" перекинув до Малі понад 100 одиниць основного бойового озброєння, включно з основними бойовими танками, реактивними системами залпового вогню та тактичними бомбардувальниками, що значно посилило вогневу міць російських сил у країні.

Незважаючи на те, що російське оборонне відомство замінило групу "Вагнера" в Сирії наприкінці 2023 року, в Лівії на початку 2024 року, а тепер і в Малі, група Вагнера, тим не менш, продовжує діяти незалежно як у Центральноафриканській Республіці, так і в Білорусі, де, ймовірно, розгорнуто близько 2000 та 300 військовослужбовців "Вагнера" відповідно.