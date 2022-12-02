Чому важливе визнання ПВК "Вагнера" терористами та що це дасть Україні

Вагнерівці в Україні скоюють страшні злочини проти людяності, тож їх варто притягнути до відповідальності. У Конгресі США вже підготували законопроєкт, який може визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацію. Що це дасть для України – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказала засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська. Вона зауважила, що це не символічне рішення від США, воно важливе і його цілком можуть прийняти.

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За її словами, на сьогодні українська дипломатія відважно "воює за африканський континент".

Для нас важлива підтримка африканських країн, зокрема їх голоси на Асамблеї ООН, а також в частині взаємовідносин з Росією, щоб африканські країни не перетворювалися в територію, де Росія зможе обходити санкції,

– пояснила Загребельська.

Крім того, як вона зазначила, африканські країни потрібні своїми природними ресурсами, які мають важливе значення для світу, але це більше антиросійська історія.

Що "заважає" Україні на африканському континенті

На її думку, там нам заважає ПВК "Вагнер". "Їх присутність на африканському континенті є суттєвою, "Вагнер" тримає в заручниках окремі країни Африки та "розколює" Африканський континент", – додала Агія Загребельська.

Експертка запевнила, що ПВК "Вагнер" погрожує та тероризує ці країни, а також утримує при владі окремих диктаторів на Африканському континенті.

Тому визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією суттєво обмежить можливості вагнерівців на Африканському континенті, а це полегшить для України дії там і допоможе нам збільшити кількість голосів на Генасамблеї ООН,

– розповіла Загребельська.

Вона додала, що "Вагнер" також присутній в регіоні Близького Сходу, там зараз триває боротьба.

"Вплив там вагнерівців є наслідком зовнішньої політики окремих країн Перської Затоки. Тому визнання ПВК "Вагнер" терористами вплине і послабить їх позицію на Близькому Сході, тож це рішення США важливе", – підсумувала експертка.

Загребельська пояснила, чому важливе визнання ПВК "Вагнера": відео



Що дасть визнання ПВК "Вагнер" терористами

Законопроєкт від США передбачає, що юридичних чи фізичних осіб, які причетні до ПВК "Вагнера" також оголосять терористами.

Якщо документ ухвалять, то США зможуть розпочати кримінальне переслідування угрупування та його членів.

Крім цього, на майно та активи вагнерівців у всьому світі накладуть арешт.

На думку сенатора Вікера, Владімір Путін та його поплічники не зупиняться ні перед чим, щоб вести війну в Україні. Відтак, Кремль активно використовує найманців на кшталт групи "Вагнера", щоб вчиняти звірства. "Ми повинні притягнути їх до відповідальності разом з усіма, хто їх підтримує", – пояснив він.

Також аналогічний двопартійний законопроєкт представлять у Палаті представників Конгресу США.

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