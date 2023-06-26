ПВК "Вагнера" мав настати кінець, – Пригожин вийшов на зв'язок і назвав причини заколоту

Євгеній Пригожин після дводенного мовчання вийшов на зв'язок і вирішив пояснити, чому вагнерівці влаштували заколот. За його словами, ПВК "Вагнера" мала припинити своє існування, тому було ухвалено рішення не допустити цього.

Про це заявив ватажок вагнерівців у коментарі, який опублікувала його пресслужба. Він почав виправдовуватися, що буцімто не планував "проливати кров", а лише планував "демонстрацію", повідомляє 24 Канал.

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Що стало причиною заколоту

Після дводенного мовчання Пригожин почав виправдовуватися, що буцімто не планував "скидати владу в Москві". За його словами, ПВК "Вагнера" з 1 липня мала припинити своє існування – її збиралися розформувати.

У результаті інтриг, непродуманих рішень цей підрозділ мав припинити своє існування 1 липня 2023 року,

– заявив Пригожин, пояснюючи причини заколоту.

Після цього командири вагнерівців провели "нараду" зі своїми найманцями щодо розформування підрозділу. Бійці виступили проти цього й не збиралися підписувати контракти з російським міноборони. Пригожин жаліється, що це нібито призвело б до "втрати боєздатності" вагнерівців. Найманці були проти того, що хотіло втілити російське міноборони, а тому вирішили влаштувати "марш справедливості".

Пригожин виправдався, що вагнерівці планували 30 червня вийти колоною у Ростові-на-Дону і публічно передати техніку біля штабу Південного військового округу. Ватажок найманців вкотре звинуватив міноборони у ракетному ударі, хоча вагнерівці "не несли загрози", а потім по їх позиціях нібито відпрацювали гелікоптери.

"Близько 30 бійців загинуло, деякі – отримали поранення", – розповів Пригожин про наслідки "удару".

Пригожин заявив, що всі ці передумови стали причиною так званого "маршу справедливості".

Метою "походу" було – не допустити знищення ПВК "Вагнер" і притягнути до відповідальності тих осіб, які своїми непрофесійними діями зробили величезну кількість помилок під час "СВО",

– виправдав заколот Пригожин.

Пригожин не збирався захоплювати владу в Москві

Ватажок вагнерівців також заявив, що не збирався захоплювати владу в Москві. Він наголосив, що буцімто усі дії ПВК "Вагнера" "були лише демонстрацією", а не "спробою скинути владу".

У своєму зверненні Пригожин також бідкався, що "руку допомоги" вагнерівцям простягнув лише самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тепер у Білорусі ПВК "Вагнера" має отримати рішення щодо "майбутньої роботи" найманців.

Проте у своєму бідканні Пригожин і далі критикував російське військове керівництво. Він заявив, що Росія загалом не готова до збройного повстання, а її так звана "друга армія світу" має купу недоліків.