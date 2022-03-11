У ПВК "Вагнера" почали набирати на війну з Україною всіх підряд

Росія біситься через те, що не має переваги у війні в Україні. Саме тому хоче всіма цинічними способами залучати нових людей у бойові дії.

Приватна військова компанія "Вагнера" почала масовий набір всіх підряд на війну з Україною. Їх шукають на відповідних сайтах російської соцмережі "Вконтакте", інформує 24 канал.

До теми Добровольці із понад 50 країн світу прибули в Україну: потужне відео

За якою схемою вербують найманців

Беруть людей, з якими раніше контрактів не підписували. Обмежень майже нема, можуть бути й мешканці з окупованих територій України та іноземці, окрім грузинів. При цьому раніше було правило, що беруть тільки росіян.

Окупанти при наборі нових вагнерівців навіть закривають очі на судові борги, закордонний паспорт, відсутність довідки про несудимість.

За словами одного з найманців, беруть саме тих, у кого є косяки, "всякий зброд з чорних списків".

Водночас основний склад ПВК Вагнера в українському конфлікті нібито не бере участі. В оголошеннях про наймання можливих бійців сказано, що робота за колишніми контрактами продовжується. Буцімто перекидати назад до Росії найманців з африканських країн поки що не планується.

Вас може зацікавити чергова провокація від Росії: дивіться відео