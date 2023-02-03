У Росії збавили темпи вербування зеків-вагнерівців: розвідка Британії пояснили причину

Окупанти продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. Водночас спостерігається зниження темпів вербування зеків-вагнерівців. Розповідаємо, що могло стати причиною.

Своїми міркуваннями щодо цього поділилися у розвідці Великої Британії. У відомстві зауважили, що ймовірним піком вербування до ПВК "Вагнера" було літо – осінь 2022 року. Нині ж спостерігається зниження активності у цьому напрямку.

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На вагнерівців уже не ставлять

Передовсім у відомстві поділилися даними щодо кількості ув'язнених у Росії. Згідно з відомостями федеральної служби виконання покарань у країні-агресорці, опублікованих 31 січня 2023 року, кількість ув'язнених скоротилася. Їх налічують 433 тисячі осіб, що на 6 тисяч менше, ніж у листопаді 2022 року. Наскільки б менше не стало зеків, причиною цього стала активність ПВК "Вагнера", яка їздила регіонами Росії та вербувала їх.

У розвідці звернули увагу на неофіційні свідчення українських військових за останні 10 днів. За їхніми словами, Росія менше покладається на вагнерівців на ключових ділянках фронту.

Причиною цього стало зростання напруги між ПВК "Вагнера" та міністерством оборони Росії. У відомстві додали, що конкуренція між російською елітою, ймовірно, частково відповідальна за скорочення вербування зеків.

Пригожину оголосили про підозру

В Офісі генпрокурора повідомили про підозру керівнику ПВК "Вагнера" Євгєнію Пригожину. Правоохоронці звинувачують "кухаря Путіна" у низці воєнних злочинів проти України. За словами генерального прокурора Андрія Костіна, він займався вербуванням, підготовкою та керуванням підлеглими. І робив це для того, щоб використовувати найманців на війні проти України.

Генеральний прокурор зазначив, що нікому не вдасться уникнути відповідальності. Вона очікує і на так званих "пересічних вагнерівців". І навіть на тих, хто втік за кордон. Як-от екскомандир Андрій Мєдвєдєв, який зараз відсиджується у Норвегії.