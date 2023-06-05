Це триватиме роками після війни: чому вагнерівці взяли в полон російського підполковника

Терористи з так званої "приватної військової компанії "Вагнера" захопили в полон підполковника Романа Веневітіна. Такі конфлікти між кадровою російською армією та вагнерівцями триватимуть роками.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, найімовірніше, аналогічні конфлікти між вагнерівцями та російською армією часто трапляються на фронті. Але це не завжди йде в інформаційний простір.

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Російська армія ненавидить вагнерівців

Як наголосив Світан, очевидно, що в російські військові часто не розуміють, чому певна кількість військової техніки, значна частина снарядів мусить відходити до ПВК "Вагнера". Можливо, там також є різниця в зарплатні. Це викликає заздрість та ненависть.

Також самі вагнерівці створюють проблеми для окупантів. Вони буквально знищили Бахмут, а тепер пропонують російській армії там оборонятися.

Угруповання Пригожина затягнуло російську армію в Бахмут. Спершу вагнерівці знищили його, а потім закинули туди російську армію і пішли. Бахмут не має стратегічного значення для них. А зараз взагалі став небезпечний, бо українські військові перебувають на висотах,

– зауважив Світан.

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На думку Світана, такі конфлікти між російськими кадровими військовими та вагнерівцями ще довго триватимуть "на болотах". Кожен буде згадувати, хто що кому поганого зробив.

Конфліктів таких буде ще багато. Будуть по Росії кататися ще років десять і бігати один за одним, згадуючи, хто кого підставив. Скільки в кого загинуло людей. І хто що взагалі втратив,

– зауважив Світан.

Вагнерівці захопили російського підполковника: коротко