В Україні знищено понад 70% "вагнерівців" – відновити ПВК фактично неможливо, – військовий ЗСУ
Збройні Сили України знищили вже 77 відсотків ПВК "Вагнера". І відновити злочинну компанію неможливо.
Про це розповів заступник командира батальйону "Свобода" 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії Володимир Назаренко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, у ПВК "Вагнера" залишається дефіцит штатних місць.
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Понад 70% "вагнерівців" в Україні знищено
Назаренко заявив, що ще на початку січня була заява і вона відповідає дійсності, що 77% ПВК "Вагнера" знищено.
Знищенність настільки глибока, що "вагнерівці" не можуть її відновити. У них дефіцит штатних місць 77%. Це приблизні втрати – 30 тисяч осіб,
– розповів військовий.
За його словами, "вагнерівці" не можуть завербувати нових злочинців, оскільки вони обирають краще відсидіти 5 років у теплій в’язниці, ніж померти за 5 днів у холодному окопі або від морозу.
"І такі випадки траплялися. Їм не дають їжу, відповідні умови, зігрітися, і просто женуть як худобу", – зазначив Назаренко.
Він додав, що зараз на багатьох напрямках ПВК "Вагнера" не може виконувати задачі. Їх заміняє "кадрова" російська десантура. Це мобілізовані, загнані у стійло молоді хлопці.
Актуальні втрати окупантів
Станом на 31 січня втрати ворога становлять 127 500 бійців. Лише упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 850 окупантів.
Втрати у техніці:
- танків – 3201;
- бойових броньованих машин – 6378;
- артилерійських систем – 2197;
- РСЗВ – 454;
- засоби ППО – 221;
- літаків – 293;
- гелікоптерів – 284;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951;
- крилаті ракети – 796;
- кораблі /катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5048;
- спеціальна техніка – 200.