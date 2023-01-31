В Україні знищено понад 70% "вагнерівців" – відновити ПВК фактично неможливо, – військовий ЗСУ

Збройні Сили України знищили вже 77 відсотків ПВК "Вагнера". І відновити злочинну компанію неможливо.

Про це розповів заступник командира батальйону "Свобода" 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії Володимир Назаренко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, у ПВК "Вагнера" залишається дефіцит штатних місць.

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Понад 70% "вагнерівців" в Україні знищено

Назаренко заявив, що ще на початку січня була заява і вона відповідає дійсності, що 77% ПВК "Вагнера" знищено.

Знищенність настільки глибока, що "вагнерівці" не можуть її відновити. У них дефіцит штатних місць 77%. Це приблизні втрати – 30 тисяч осіб,

– розповів військовий.

За його словами, "вагнерівці" не можуть завербувати нових злочинців, оскільки вони обирають краще відсидіти 5 років у теплій в’язниці, ніж померти за 5 днів у холодному окопі або від морозу.

"І такі випадки траплялися. Їм не дають їжу, відповідні умови, зігрітися, і просто женуть як худобу", – зазначив Назаренко.

Він додав, що зараз на багатьох напрямках ПВК "Вагнера" не може виконувати задачі. Їх заміняє "кадрова" російська десантура. Це мобілізовані, загнані у стійло молоді хлопці.

Актуальні втрати окупантів

Станом на 31 січня втрати ворога становлять 127 500 бійців. Лише упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 850 окупантів.

Втрати у техніці: