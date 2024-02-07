"ПВО работаєт, апокаліпсіс": у Бєлгороді знову вибухи – у місті зникло світло

Ввечері у Бєлгороді знову розцвіла "бавовна". У місті чути потужні вибухи – місцеві жителі налякані й бідкаються на "апокаліпсис".

Ввечері 7 лютого у російському Бєлгороді оголосили ракетну небезпеку. У місті пролунали сильні вибухи.

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У Бєлгороді після вибухів зникло світло

Місцеві жителі налякані. Вони жаліються на звуки вибухів і заявляють, що у Бєлгороді справжній "апокаліпсис". Їхній страх підживлює і те, що в частині міста зникло світло.

Один з чоловіків під час "бавовни" опинився на вулиці. Спершу він перелякано матюкався, а потім ні з того ні з сього почав кричати "Слава Расіі".

Російський "патріот" повірив в силу "ПеВеО": дивіться відео (увага, нецензурна лексика)

Однак ще цікавішим є потік свідомості іншого місцевого жителя, який розмірковує про ситуацію в місті. Цей монолог в стилі Тарантіно достойний "Оскара".

Світла немає на***, сирена п**дить, ППО працює, якийсь на*** апокаліпсис. Кайф,

– загадковим голосом заявив чоловік.

"Апокаліпсис" в Бєлгороді: епічний монолог місцевого (увага, нецензурна лексика)

У мережу "злили" роботу "ПеВеО"

Також у мережі поширюють відео збиття повітряної цілі над Бєлгородом. У небі чітко видно яскравий вогник, ймовірно, від роботи ППО та спалах.

Зауважимо, що поширювати роботу ППО можна та потрібно лише в Росії.

Робота ППО в Бєлгороді потрапила на відео:

Зазначимо, що сьогодні в обід у Бєлгороді теж лунали вибухи. Попередньо, є влучання.

Що відомо про попередню "бавовну" в Бєлгороді