Карма, вона така: п'яні бойовики пройшлись по власному мінному полі і залишились без ніг

Проросійські бойовики підірвались на власних мінах 12 квітня. Двоє окупантів напідпитку вийшли на мінне поле, де й втратили кінцівки.

Інцидент стався на тимчасово окупованих територіях, повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Північ". Бойовиків доправили до лікарні в Єнакієвому.

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Деталі інциденту від українських захисників

За попереднім висновком медиків, любителям випити їхні пригоди на мінному полі вартували кількох кінцівок.

Наразі відомо, що на двох у них залишилась непарна кількість ніг. Стан здоров'я загарбників уточнюється. Але те, що похмілля буде болісним – доведений факт. Що закопав – на тому й підірвався,

– повідомили в ОТУ "Північ".

Українські захисники наголошують, що щодня ведуть боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України та наближають перемогу.

Окупанти мінують територію під виглядом ЗСУ

Зазначимо, що ворожі сили активно мінують територію. Нещодавно вони дистанційно замінували вільну територію біля Зайцевого. З особливим цинізмом окупанти зробили це під виглядом українських військових.

Бойовики використали заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. Їхня небезпека полягає у тому, що їх неможливо знешкодити, не підірвавши. Про такі дії ворога українська сторона повідомила ОБСЄ.