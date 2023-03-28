"П'яні вечірки" у Києві: двом підозрюваним продовжили утримання під вартою

28 березня 2023, 15:01
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Джерело:

Суспільне

Співорганізаторам "п'яних вечірок", на яких хлопці знущалися з дівчат та споювали їх алкоголем, продовжили утримання під вартою. Ймовірно, йдеться про Андрія Ярину та Ярослава Домбровського.

Справа щодо молодих людей, які у столиці нашої держави організовували "дивні заходи", на яких кривдили дівчат, поступово просувається. Як пишуть ЗМІ, у вівторок, 28 березня, Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на місяць – тобто до 1 травня – запобіжний захід двом організаторам вечірок.

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Чому саме до 1 травня

Зауважимо, що засідання суду проводилось у закритому режимі. Однак відомо, що Андрію Ярині та Ярославу Домбровському інкримінують сексуальне знущання з дівчат.

28 березня суд продовжив запобіжний захід обом підозрюваним до 1 травня: Андрію Ярині без внесення застави, а Ярославу Домбровському із заставою в 402 тисяч гривень,
– пишуть журналісти.


Ярослав Домбровський у залі суду / Фото Суспільного

Прокурор Максим Дергачов повідомив, що до 1 травня продовжили тримання від варто тому, що триватиме досудове розслідування. Потім воно або буде продовжене, або завершене, і почнеться розслідування по справі.

По Домбровському, ймовірно, будуть оскаржувати рішення,
– сказав також він.


Андрій Ярина в Шевченківському суді / Світлина Суспільного

Третій підозрюваний нібито вніс заставу

  • Згадаємо, що Шевченківський райсуд Києва 3 лютого Ярині та Домбровському обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 квітня без внесення застави.
  • Окрім того, зовсім недавно, 24 березня, третьому фігуранту у цій справі Олегу Захарову суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою, визначивши розмір застави у 402 600 гривень.
  • Зазначимо, що гроші уже наче як внесли, однак невідомо, чи звільнили підозрюваного.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак