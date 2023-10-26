П'яні вечірки в Києві: справу передали до суду
Джерело:Поліція Київської області
Організатори п'яних вечірок у Києві стали на крок ближчими, щоб отримати покарання за свої злочини. Справа отримала продовження після того, як організаторам п'яних вечірок повідомили про підозру.
Слідчі управління поліції Київщини скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох фігурантів. Київська обласна прокуратура повідомила, що сторона захисту зловживала правом на захист, затягуючи час ознайомлення. Тому прокурори тричі зверталися до суду з клопотанням про обмеження строків ознайомлення.
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До суду скерували обвинувальний акт щодо трьох фігурантів
Організатору вечірок інкриміновано вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих, одна з яких на час вчинення злочину була неповнолітньою, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру і хуліганство.
Один з учасників обвинувачується у виготовленні, зберіганні й розповсюдженні зображень порнографічного характеру у змові з організатором, та хуліганстві, що супроводжувалось винятковим цинізмом, щодо однієї з потерпілих.
Іншого учасника вечірок судитимуть за вчинення сексуального насильства щодо однієї з потерпілих.
Що відомо про п'яні вечірки в Києві
- На початку 2023 року набула розголосу історія про молодиків з Івано-Франківська, які влаштовували п'яні вечірки в Києві. У середньому, їм було по 20 років.
- Поліція провела обшуки в організаторів п'яних вечірок за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області, після чого повідомила п'ятьом фігурантам про підозри.
- Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників речі для створення порноконтенту, мобільні телефони, готівку.
- Компанія молодиків на орендованій квартирі у столиці доводила дівчат до стану безпорадності, змушувала виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумилась із жертв в соцмережах.
- Андрія Ярину та Ярослава Домбровського – організаторів п'яних вечірок – взяли під варту.