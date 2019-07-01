П'яні матері були на подвір'ї: четверо маленьких дівчат загинули у пожежі на Одещині

Четверо маленьких дівчат загинули під час пожежі у селі Чорне Окнянського району на Одещині. В той момент їхні матері сиділи на подвір'ї у стані алкогольного сп'яніння.

1 липня о 08:19 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно у приватному будинку. Про це повідомляє ДСНС.

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Полум'я побачили сусіди і викликали рятувальників. Їх матері увесь цей час були на подвір'ї у стані сильного алкогольно сп'яніння.

Пожежу загасили, однак врятувати дітей не вдалося. Їх тіла знайшли в обгорілій хаті. Загиблим дівчаткам було по року-два.

Під час пожежі загинули дві доньки 2017 та 2018 року народження однієї жінки, та ще дві дівчинки також 2017 та 2018 року народження іншої матері. Причини пожежі та смерті встановлюють,

– розповіла речниця ДСНС в Одеській області Ольга Сафронова.

На місці події працюють психологи ДСНС.

Якщо ви залишаєте дитину вдома саму:• Переконайтеся, що всі наявні в помешканні електроприлади у справному стані, а сірники сховані у недоступному місці.



• Не залишайте дітей вдома самих, якщо вони не в змозі самостійно вирішити проблеми, які можуть виникнути.



• Вирушаючи на відпочинок до водойми або на природу, слідкуйте за тим, щоб малеча не залишалась без нагляду.



• Слідкуйте за тим, щоб малолітні діти не відвідували самостійно місцеві ставки, річки, покинуті будівлі.