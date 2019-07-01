15:48
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      П'яні матері були на подвір'ї: четверо маленьких дівчат загинули у пожежі на Одещині

      2373 Читать новость на русском
      На Одещині
      На Одещині / ДСНС

      Четверо маленьких дівчат загинули під час пожежі у селі Чорне Окнянського району на Одещині. В той момент їхні матері сиділи на подвір'ї у стані алкогольного сп'яніння.

      1 липня о 08:19 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно у приватному будинку. Про це повідомляє ДСНС.

      Читайте також: Валіза із мертвою дитиною в Чернівцях: у поліції назвали ймовірну причину смерті хлопчика

      Полум'я побачили сусіди і викликали рятувальників. Їх матері увесь цей час були на подвір'ї у стані сильного алкогольно сп'яніння. 

      Пожежу загасили, однак врятувати дітей не вдалося. Їх тіла знайшли в обгорілій хаті. Загиблим дівчаткам було по року-два.

      Під час пожежі загинули дві доньки 2017 та 2018 року народження однієї жінки, та ще дві дівчинки також 2017 та 2018 року народження іншої матері. Причини пожежі та смерті встановлюють,
      – розповіла речниця ДСНС в Одеській області Ольга Сафронова.

      На місці події працюють психологи ДСНС.

      Якщо ви залишаєте дитину вдома саму:• Переконайтеся, що всі наявні в помешканні електроприлади у справному стані, а сірники сховані у недоступному місці.

      Не залишайте дітей вдома самих, якщо вони не в змозі самостійно вирішити проблеми, які можуть виникнути.

      Вирушаючи на відпочинок до водойми або на природу, слідкуйте за тим, щоб малеча не залишалась без нагляду.

      Слідкуйте за тим, щоб малолітні діти не відвідували самостійно місцеві ставки, річки, покинуті будівлі.

      ОСТАННІМ ЧАСОМ УКРАЇНУ СКОЛИХНУЛА НИЗКА ЖАХЛИВИХ СПРАВ, ЯКІ СТОСУВАЛИСЯ ДІТЕЙ
      blog_ava
      Крихка надія на завершення гарячої фази війни з'явилась, – Зеленський звернувся до українців
      сьогодні
      8288
      Теги: Новини України Жертви Пожежа Діти і неповнолітні Новини Одеси Алкоголь
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      сьогодні , 15:15 Акт відновлення Української Держави і сучасність країни: що спільного
      Дмитро Снєгирьов 127
      Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      сьогодні , 15:04 Загибель волонтерки Марини Шеремет: що про неї відомо та якою вона була
      Євгенія Мазур 3175
      Вступна кампанія-2019: нюанси та зміни в процедурі
      сьогодні , 14:02 Вступна кампанія-2019: нюанси та зміни в процедурі
      Яніна Ткачук 2168
      7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному
      сьогодні , 14:01 7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному
      Настя Сукач 7248
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18270
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук