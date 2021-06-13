Відпросився "в кущики": п'яний росіянин 6 годин ховався у річці від ДАІшників

13 червня 2021 , 11:07
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Джерело:

DEITA

На Сахаліні п'яний водій намагався сховатися від правоохоронців у річці. Він простояв там під мостом пів ночі. Втім, штрафу уникнути не вдалося.

Курйозний інцидент стався 11 червня. Ввечері співробітники ДАІ зупинили 25-річного росіянина, який був за кермом автомобіля Toyota Vista.

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Молодик перебував у стані алкогольного сп'яніння. Ба більше, у нього навіть не було при собі посвідчення водія. За це йому загрожував щонайменше штраф.

Приблизно о 19:00 порушник сказав, що йому потрібно відійти "у кущики". Натомість побіг через хащі у річку. Він заліз під міст й не вилазив звідти до 1:00.

Втім, його план так і не увінчався успіхом. Адже весь цей час поруч чергували екіпажі ДАІ. Врешті, на нього таки склали протокол за порушення.

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  • У Давидові, що під Львовом, правоохоронці затримали п'яного водія Skoda Octavia. Втікаючи від поліції, він вибив двері та розтрощив стіну супермаркету.
  • На щастя, внаслідок ДТП він не постраждав. Порушнику "світить" 10,2 тисячі гривень штрафу та позбавлення водійських прав на рік.
Автор: Ірина Буртик