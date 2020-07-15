У Києві на Північному мості нетверезий водій Ford протаранив іномарку Subaru і поїхав з місця ДТП. Згодом патрульні затримали порушника. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння – драгер показав у його крові 2,26 проміле, що в 10 разів перевищує норму.

Деталі п'яної ДТП у Києві

Водій Ford у стані алкогольного сп'яніння роз'їжджав столицею 13 липня. Спочатку у поліцію поскаржились громадяни, які розповіли, що автомобіль рухається з чисельними порушеннями та виконує небезпечні маневри, повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва у фейсбуці.

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Згодом до поліції зателефонував ще один чоловік і повідомив, що цей же водій Ford влетів у його авто Subaru на Північному мості. Однак після скоєння ДТП нетверезий водій поїхав з місця події.

На пошуків автомобіля Ford залучили всі вільні екіпажі та патрульних, які слідкують за безпекою міста за допомогою камер відеонагляду. Невдовзі порушника зупинили на вулиці Бальзака.

"При спілкуванні з керманичем помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду за допомогою Драгеру – 2,26 проміле (при нормі – 0,2 проміле)", – розповіли у поліції.

Правоохоронці склали на чоловіка аж 3 протоколи:

за керування авто у стані сп'яніння,

порушення ПДР, що призвело до ДТП,

і залишення місця ДТП.

Дивіться відео затримання нетверезого водія Ford у Києві

Яке покарання загрожує водіям за п'яне водіння?

Народні депутати 13 липня проголосували у першому читанні за законопроєкт, який посилилює відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Якщо водій у такому стані спричинить смертельну аварію – йому загрожуватиме до 12 років тюрми.

Які штрафи передбачає законопроєкт:

за п'яне водіння – штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік;

повторне порушення протягом року – 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб;

якщо водій впродовж року попадається третій раз, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).

вживання алкоголю або наркотиків після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на строк до трьох років.

Документ також пропонує збільшити термін ув'язнення до 7 – 12 років за водіння у "стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння", яке призвело до загибелі кількох людей.