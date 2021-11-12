П'яний водій на Волині збив двох дітей та втік з місця події

У Берестечку, що у Волинській області, п'яний чоловік скоїв ДТП. Він збив 13-річну дівчинку та її малолітнього брата, які їхали на велосипеді.

Моторошна ДТП сталася 11 листопада по вулиці Лесі Українки. П'яний водій Renault Megane Scenic втік з місця інциденту.

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Правоохоронцям вдалося з'ясували, що за кермом Renault Megane Scenic перебував 42-річний чоловік із Горохівщини. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Постраждала 13-річна дівчина, у неї діагностували струс головного мозку та забій суглобу. Її 3-річному братику госпіталізація не знадобилася

Що загрожує п'яному водію

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують авто у стані сп'яніння. За це йому загрожує штраф – 17 тисяч гривень, якщо це перший випадок. Наразі машину порушника вилучили.

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