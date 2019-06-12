П'яний прокурор влаштував дебош біля ресторану у Черкасах: відео

Заступник голови прокуратури Черкаської області Юрій Ковтун влаштував п'яний дебош в місцевому ресторані "Тарас Бульба" – розмахував зброєю, ліз у бійку. Прокурор області Сергій Овчаренко вже призначив службове розслідування.

Інцидент стався ще 7 червня, проте відео лише зараз опублікував лідер черкаського Національного корпусу Дмитро Кухарчук. Тоді чиновники святкували день народження Валерія Барбаша – начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ДБР прокуратури Черкащини.

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Очманілі від безкарності, бухущі в ср*ку прокурори ледь не повбивали відвідувачів Черкаського ресторану. У Барбаша – день народження. На відео він тримає Ковтуна, заступника голови прокуратури області Овчаренка, який в п'яному угарі рветься в бій,

– написав Кухарчук.

Активіст заувжаив, що у прокурора таки вдалося забрати пістолет та розповів про інші шокуючі вчинки Овчаренка.

"Я поки не отримав відео, де це чмо, діставши свій статевий орган намагається помочитися на дівчат, але це справа часу. Це виродки, які повинні стояти на варті громадського порядку і розслідувати справи проти злочинців", – додав Кухарчук.

Дебош п'яних прокурорів у Черкасах: відео

На інцидент вже відреагував прокурор Черської області Сергій Овчаренко. Він повідомив, що за цим фактом було призначено службове розслідування. Якщо у його ході з'ясується вина нетверезих прокурорів, то матеріали щодо них скерують до Кваліфікаційної дисциплінарної комісії.

Попри те, що події відбувались у неробочий час, ніхто не мав зброї, а до правоохоронних органів області на сьогоднішній день не надходило жодних заяв про порушення громадського порядку працівниками прокуратури від персоналу чи відвідувачів закладу, вважаю таку поведінку своїх підлеглих неприпустимою,

– наголосив Овчаренко.