Дискримінація неминуче настане, – у Путіна назвали невакцинованих росіян загрозою

Росіяни, які не мать імунітету до коронавірусу, становлять загрозу для оточуючих. Тому щодо них можлива певна дискримінація.

Також дискримінація можлива і щодо тих, хто відмовився від щеплення. Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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"Реальність така, що дискримінація неминуче настане. Люди без імунітету не зможуть працювати на всіх ділянках. Це неможливо, це представлятиме загрозу для оточуючих", – заявив Пєсков.

За його словами, особи без імунітету потраплятимуть в гірше становище, ніж ті громадяни, які його матимуть. Відзначимо, що такою заявою прессекретар Путіна відреагував на слова Тетяни Москалькової.

Що сказала Москалькова

Раніше уповноважена з прав людини в Росії Москалькова повідомила, що отримує багато скарг про дискримінацію від людей, які не зробили щеплення від коронавірусу.

Також вона вважає, що примус до вакцинації породжує масовий психоз. За її словами, попри те, що ідея вакцинації є правильною, але таке стимулювання – це "нечесна гра, нечесна акція".

Водночас погрози щодо тих, хто не може вакцинуватися через медичні показання, як вважає Москалькова, можуть розглядатися як порушення прав людини.

Яка ситуація з коронавірусом в Росії

Станом на сьогодні, 22 червня, в Росії на коронавірус захворіли 5 350 919 осіб. З них – 4 889 450 хворих одужало, але 130 347 людей померли.

Через збільшення кількості інфікованих, в деяких регіонах країни повернули обмеження.

Окрім цього, для працівників сфери послуг, торгівлі та чиновників в низці міст оголосили про обов'язкову вакцинацію.

Ще 16 червня Пєсков заявляв, що російська влада не планує вводити обов'язкову вакцинацію від COVID-19.