Пєсков не обмовився, – Мусієнко вважає, що в політичних елітах Росії відбувається розкол

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав великі втрати російської армії у війні. Цілком ймовірно, що він насправді не обмовився.

Тези Пєскова виходять із загальної пропагандистської лінії, яку нагнітають в Росію. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Утворення таборів серед політичних еліт

За його словами, така ситуація показує певні тенденції утворення таборів у російських недолугих політичних елітах. Він пояснив, що вони діляться на 2 групи.

Прихильники завершення бойових дій

Є прихильники думки, які вважають, що, можливо, треба якнайшвидше припиняти бойові дії, поки втрат не стало ще більше.

Вони не хочуть, аби спровокували ще більше проблем для Росії і закликають налагоджувати ситуацію – угодами, перемовинами,

– наголосив Мусієнко.

Противники перемовин

Однак інша група людей взагалі не підтримує жодних перемовин. Ці особи вважають, що у війну потрібно "кинути" ще 50 тисяч людей, а санкції для Росії не є страшними.

Політична еліта "їсть" одна одну

Мусієнко пояснив, що 2 табори поступово починають боротися. Загалом для України така ситуація є вигідною. Чим більше вони зосереджуватимуться на внутрішній боротьбі, "їстимуть" один одного, тим для нас краще.

"Вочевидь Пєсков сказав деякі речі не тому, що обмовився, чи йому бракує словникового запасу пояснити брехню, а тому, що це все на слуху – десь звучало і обговорювалось", – зауважив експерт.

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