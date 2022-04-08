Пєсков не обмовився, – Мусієнко вважає, що в політичних елітах Росії відбувається розкол
Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав великі втрати російської армії у війні. Цілком ймовірно, що він насправді не обмовився.
Тези Пєскова виходять із загальної пропагандистської лінії, яку нагнітають в Росію. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військових правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Утворення таборів серед політичних еліт
За його словами, така ситуація показує певні тенденції утворення таборів у російських недолугих політичних елітах. Він пояснив, що вони діляться на 2 групи.
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Прихильники завершення бойових дій
Є прихильники думки, які вважають, що, можливо, треба якнайшвидше припиняти бойові дії, поки втрат не стало ще більше.
Вони не хочуть, аби спровокували ще більше проблем для Росії і закликають налагоджувати ситуацію – угодами, перемовинами,
– наголосив Мусієнко.
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Противники перемовин
Однак інша група людей взагалі не підтримує жодних перемовин. Ці особи вважають, що у війну потрібно "кинути" ще 50 тисяч людей, а санкції для Росії не є страшними.
Політична еліта "їсть" одна одну
Мусієнко пояснив, що 2 табори поступово починають боротися. Загалом для України така ситуація є вигідною. Чим більше вони зосереджуватимуться на внутрішній боротьбі, "їстимуть" один одного, тим для нас краще.
"Вочевидь Пєсков сказав деякі речі не тому, що обмовився, чи йому бракує словникового запасу пояснити брехню, а тому, що це все на слуху – десь звучало і обговорювалось", – зауважив експерт.
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