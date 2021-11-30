Пєсков сказав, коли Росія може почати транзит газу через Україну

Росія планує почати переговори про транзит газу через Україну після 2024 року за умови, якщо "вдасться цей газ продати". Наразі остаточно щодо цього питання "Газпром" не визначився.

Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Росії потрібні гарантії.

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"Я хочу лише нагадати заяву президента Путіна про те, що для того, щоб щось транзитувати, потрібно це продати, потрібно мати кінцевих покупців в Європі, для кого здійснюватиметься цей транзит в результаті", – заявив Пєсков.

"Газпром" має визначитись

Речник Путіна наголосив, що "Газпром" не визначиться, тому обговорення теми транзиту не є першочерговою.

Спочатку потрібно газ продати. Це неодноразово пояснював президент Путін,

– зазначив Пєсков.

Транзит російського газу через Україну: коротко