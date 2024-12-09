Пєсков заявив, що рішення надати прихисток Асаду ухвалив особисто Путін

У Сирії впав 24-річний режим президента Башара Асада. Після захоплення Дамаска диктатор втік до Росії.

Рішення надати прихисток Асаду та його родині ухвалив особисто Владімір Путін, повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника президента Росії Дмітрія Пєскова під час брифінгу.

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Асаду надали притулок у Росії

Своїми словами Пєсков фактично підтвердив, що після падіння свого режиму в Сирії 8 грудня Асад прилетів до Москви. Про це напередодні держагентствам розповідало неназване джерело в Кремлі. Також інформацію, що Асад перебуває у Москві, підтвердили у посольстві Сирії у Росії.

При цьому Пєсков додав, що йому нічого сказати журналістам про місцезнаходження Асада. .

Подібні рішення без глави держави ухвалюватися не можуть. Це його рішення. В даному випадку мені нема чого сказати,

– сказав він.

Водночас прессекретар російського диктатора зауважив, що в офіційному графіку Путіна зустрічі з президентом Сирії немає

Також Дмітрій Пєсков відповів, чи здивувала Кремль ситуація у Сирії. Речник Путіна сказав: "Те, що сталося в цілому, здивувало весь світ".

За словами Пєскова, говорити про збереження військової присутності Росії в Сирії зараз передчасно. Він зауважив, що це буде предметом для обговорення з тими, хто буде при владі в країні.