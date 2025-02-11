"Впав у паралельну реальність": Пєскову примарилось, що українці мріють бути Росією

Пєсков прокоментував заяви Трампа, зазначивши, що нібито попри 3 роки опору російській агресії, українці хочуть стати частиною Росії. Він також назвав "фактом" черги на "референдумі" на окупованих територіях.

Таким чином Пєсков відповів на заяви Трампа, який цитував Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявив Пєсков на тлі постів Трампа

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав "фактом" те, що "значна частина" українців хоче стати частиною Росії. Ця абсурдна заява логічно суперечить тому, що Україна вже майже 3 роки обороняється від російської агресії.

За словами Пєскова, українці навіть "попри безліч небезпек, стояли в чергах", щоб проголосувати.

Особливого бажання доєднуватися до Росії в українців, вочевидь, не було ще з початку гібридної війни на Донбасі та анексії Криму.

Пєсков, втім, не був таким оптимістичним, відповідаючи на запитання про те, чи цитування Путіна Трампом є знаком зближення Москви з Вашингтоном. Він відповів коротко: "Не думаю".

Зазначимо, що Кремль вперто називає "референдумом" пропагандистську акцію у Криму, яка мала б, на його думку, узаконити анексію. Таку ж схему Росія обрала на окупованих частинах 4 українських областей. Цього ж разу "голосування" є ще більш абсурдним, адже за включення умовно Запоріжжя до складу Росії, як написано у їхній конституції, у самому місті не голосували, бо те ніколи не було під окупацією.