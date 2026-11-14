"Не хочемо ставити умов": Пєсков висловився щодо участі Європи у переговорах

Росія не висуватиме власних умов щодо складу делегації від Європи в межах українського врегулювання. Москві варто спочатку оцінити здатність європейців сприяти мирному процесу.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Що Пєсков сказав про переговорну групу від Європи?

Пєсков заявив, що Москва не висуватиме жодних вимог до складу можливої європейської переговорної групи.

Ми не можемо і не хочемо висувати умови щодо їхньої переговорної групи. Така постановка питання абсолютно неправильна,

– заявив Пєсков.

Він також додав, що Росії було б краще поспілкуватися з європейцями, щоб зрозуміти, наскільки їхня позиція потенційно може сприяти мирному процесу.

Нагадаємо, країни Євросоюзу вже узгодили, хто представлятиме Європу на переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні. Представники європейських інституцій щодня консультуються з Києвом і між собою.

Головна мета європейських партнерів зараз – забезпечити безпосередню присутність Європи за столом переговорів. Досягнутий консенсус щодо розподілу обов'язків означає, що міністри ЄС навряд чи повертатимуться до цього питання на найближчих офіційних зустрічах.

Раніше Володимир Зеленський закликав Європу визначитися з офіційним перемовником до кінця листопада 2026 року та назвав зустріч "Коаліції охочих" у Берліні 19 листопада нагодою остаточно узгодити позиції.

Київ наполягає на повноцінній участі європейських представників у мирному процесі. Питання стало особливо актуальним після тристоронніх консультацій України, США та Росії, які відбулися в Абу-Дабі 10 – 11 листопада, однак конкретних домовленостей про припинення бойових дій тоді не досягли.