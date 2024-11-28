Як працюють QR-коди на повістках і що робити з недійсними викликами до ТЦК

В Україні запроваджено два типи повісток для військовозобов'язаних. Отримати можна звичайні на бланках із гербовою печаткою та електронні, які створені через реєстр "Оберіг"

Про це розповідає 24 Канал. Повістки з реєстру мають QR-коди, що дозволяють перевіряти їх чинність за допомогою застосунку "Резерв+".

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Що має бути на повістці з QR-кодом

На такому документі повинні міститися:

повна інформація про виклик (місце, дата, мета);

дані військовозобов'язаного;

електронний підпис керівника ТЦК та СП;

QR-код для перевірки дійсності.

QR-код виступає як "електронний паспорт" документа, що дозволяє підтвердити його чинність та перевірити дані.

Як перевірити повістку

Військовозобов'язаний може перевірити повістку, відсканувавши QR-код у застосунку "Резерв+". У разі помилки або відсутності даних повістка вважається недійсною.

Що робити з недійсною або помилковою повісткою

Якщо повістка викликає сумніви, варто звернутися до свого ТЦК для уточнень. У Міністерстві оборони наголошують, що чинною є повістка, яка містить цифровий або фізичний підпис керівника ТЦК та реєстраційний номер.

З часом планують повністю перейти на електронні повістки з QR-кодами для спрощення процесів і забезпечення прозорості.