Рабів до раю не пускають, – звернення Зеленського до роковин розстрілу Небесної Сотні

20 лютого в Україні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Президент Володимир Зеленський записав відповідне відеозвернення до українців.

Через 9 років після Революції Гідності битва за незалежність України триває. Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні.

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Зеленський звернувся до роковин розстрілу Небесної Сотні

Дорогий народе! Захищаючи Україну зараз, ми памʼятаємо, що наша міцність і сила духу базуються на міцності й силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила,

– сказав український лідер.

За словами президента, битва за нашу незалежність триває – за самостійну, вільну і сильну Україну, європейську і демократичну, незалежну і цілісну.

"І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за нашу державу! Світла памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну й українців! Вічна шана Героям Небесної Сотні! Слава Україні!" – додав Зеленський.

Повне звернення Зеленського: дивіться відео

Зеленські вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні

Володимир Зеленський з дружиною Оленою вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні.

"Українці знають, що таке виборювати і захищати власну свободу. У важкі та визначальні моменти історії ми ніколи не здаємось і завжди проявляємо хоробрість та самовідданість. Слава Україні! Небесній Сотні слава!" – сказав Зеленський.

Як в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Герої Небесної Сотні втратили життя заради свободи України.

Вже тоді Москва хотіла зробити нас колонією, але зламала зуби. Наша місія – позбавити болото можливостей бути імперією. Переможемо,

– написав він.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав, що сьогодні вся країна вшановує памʼять Героїв Небесної Сотні. За його словами, це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо.

"Тоді, на зламі 2013 – 2014-го, українці зробили свій цивілізаційний вибір. Прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад 3 000 кілометрів. Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", – сказав Залужний.

У Службі безпеки України зазначили, що Герої Небесної Сотні навічно втілили в собі світло і стали провідниками для всього українського народу.

Нехай пам'ять про них гуртує нас сьогодні та допомагає подолати всі перешкоди у боротьбі за Свободу, Гідність і Перемогу!

– заявили в СБУ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна – це країна сильних і незламних людей, країна вільних і хоробрих героїв.

"Героїв, що дев'ять років тому під час Революції Гідності, ризикуючи життям, захистили європейський вибір нашої держави. Український народ вистоїть і відстоїть демократичні цінності зараз. Вічна пам'ять Небесній Сотні. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за вільну Україну", – написав міністр.