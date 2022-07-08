Рада достроково припинила повноваження проросійського олігарха Новинського

Парламент України достроково припинив депутатські повноваження Вадима Новинського. Раніше сам Новинський заявив про те, що складає свій мандат.

За таке рішення проголосували 295 нардепів. Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

До теми Зосередиться на "служінні" УПЦ МП: проросійський олігарх і нардеп Новинський склав повноваження

"За" було 295 голосів депутатів

Проти того, щоб Новинський залишився без мандату, не проголосував ніхто. Утримались двоє народних обранців.

Железняк уточнив, що голосували без самого Новинського: він не прийшов до Ради і востаннє не виступив з трибуни. Станом на зараз до складу парламенту входить 420 нардепів.

Голосування за припинення повноважень Новинського / Фото Ярослава Железняка

Новинський повідомив про своє рішення у соцмережах

Про бажання розпрощатись з депутатством Новинський повідомив 6 липня у соцмережах. Олігарх запевнив, що зараз буде "більш корисним у гуманітарній сфері, аніж політичній". Своїми теперішніми пріоритетами Новинський назвав "розвиток національної економіки, служіння Українській православній церкві та відновлення зруйнованих храмів"

Також вже екснардеп подякував за довіру своїм виборцям з Маріуполя та пообіцяв допомогти їм з відбудовою міста після війни. Хоча хто саме винен у його тотальному руйнуванні, бізнесмен не уточнив.

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Ще кілька цікавих фактів про Вадима Новинського:

Новинський – протодиякон УПЦ МП та ревний її прихильник.

Також олігарх відомий щедрим фінансуванням російської церкви в Україні.

Ба більше, Новинський навіть зустрічався у москві з патріархом кірілом.

У 2021 році Новинський потрапив у базу "Миротворця" саме як агент російської церкви.

Дивіться у відео – хто такий Вадим Новинський: