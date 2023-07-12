Рада має заборонити участь партнерів Росії у держтендерах в Україні: чому це важливо

Україна потребує законодавчої заборони допуску на державні тендери учасників, які постачали свою продукцію державі-агресору після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Про це заявила експертка з питань нацбезпеки Анна Коваленко. За її словами, ця заборона має поширюватись і на фірми-посередники, які представляють інтереси таких компаній.

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"На сьогодні це питання етики та внутрішньої відповідальності керівників українських державних компаній, які проводять тендери", – наголосила експертка.

Коваленко зауважила, що рішення щодо встановлення заборони на допуск партнерів Кремля на державні тендери має ухвалити Верховна Рада. Зокрема, за її словами, слід внести зміни у законодавство про публічні закупівлі.

Будь-які інші форми заборони, на думку експертки, будуть скоріше оскаржені Антимонопольним комітетом. Слід також врахувати завчасно укладені договірні відносини.

Неприпустимо, щоб під час війни компанії, які належать державі Україна, своїми коштами підтримували міжнародних спонсорів війни. На жаль, такі скандали час від часу трапляються. Днями ЗМІ повідомили про закупівлю "Укргазвидобуванням" та "Оператором ГТС України" трубної продукції китайських компаній, які є стабільними постачальниками нафтогазового сектору Росії. Все, що стосується нафти й газу – зброя Кремля,

– резюмувала Анна Коваленко.

Раніше повідомлялося, що китайські партнери Росії цього року через фірму-посередника виграли на державних тендерах в Україні понад 2,6 мільярда гривень.

Також зазначалося, що китайські трубники, що постачають продукцію до України, є багаторічними партнерами Ірану.